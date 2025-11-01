Habertürk
        Yeni Türkü DasDas sahnesinde

        Yeni Türkü DasDas sahnesinde

        DasDas, kışa dopdolu bir programla giriyor. Efsane müzik grubu Yeni Türkü 28 Kasım'da DasDas'ta ilk kez müzik severlerle buluşurken prömiyerinden beri kapalı gişe devam eden, Binnur Kaya ve Mert Fırat'ı tiyatro sahnesinde buluşturan 'İki Kişilik Oyun' 4 temsille Kasım ayında DasDas Sahne'de olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 00:45 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:45
        Yeni Türkü DasDas sahnesinde
        DasDas, kış aylarına tiyatro oyunları, konser ve gösterilerle sımsıcak bir programla girmeye hazırlanıyor. Eylül ayındaki prömiyerinden itibaren kapalı gişe sahnelenen, Binnur Kaya ve Mert Fırat’ı tiyatro sahnesinde ilk kez buluşturan ‘İki Kişilik Oyun’ 7 ve 8 Kasım tarihlerinde yeniden DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

        İki Kişilik Oyun
        İki Kişilik Oyun

        Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin eşsiz kadın oyunları serisinden biri olan oyunda evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri, ilişkilerde yaşanan çifte standartlar alaycı ve eğlenceli bir dille eleştiriliyor.

        Öteki
        Öteki

        DasDas konuk tiyatro ekiplerini Kasım ayında da sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Emin Alper'in Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu 10 Kasım’da DasDas’ta sahnelenecek. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken ‘Öteki’ izleyici için farklı bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.

        Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi öne çıkan stand-up gösterilerine sahnesini açan DasDas Kasım ayında da seyircilerine eğlenceli anlar yaşatmayı sürdürüyor. Yeni ayda İlker Gümüşoluk ve Lesli Karavil stand-up gösterileriyle Alternatif Sahne’de olacaklar.

        Deli Bayramı
        Deli Bayramı

        Kasım ayı programında ayrıca prömiyerini yaptığı günden beri kapalı gişe sahnelenen DasDas oyunu ‘Deli Bayramı’ da seyircisiyle buluşmayı sürdürecek. Turgut Özakman'ın kaleminden çıkan, usta sanatçı Metin Akpınar’ın süpervizörlüğünü üstlendiği, hiciv sanatının önemli bir örneği olan ‘Deli Bayramı’, 16 Kasım’da DasDas Sahne’de izleyenleri kahkahalara boğacak.

        Küvetteki Gelinler
        Küvetteki Gelinler

        Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği ‘Küvetteki Gelinler’, 19 Kasım akşamı DasDas’ta ilk kez tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Hazal Türesan, Selin Zafertepe ve Naz Göktan’ın rol aldığı oyun, hayaller ve gerçekler arasında sıkışan üç kadının öyküsü üzerinden kadınların var olma mücadelesine ışık tutuyor.

        Müfettişler
        Müfettişler

        Melih Cevdet Anday’ın ölümsüz eserinin Engin Hepilerinin yönetmenliğinde sahneye taşındığı ‘Müfettişler’ oyunu DasDas Sahne’ye 27 Kasım’da ilk kez konuk olmaya hazırlanıyor. Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ı kadrosunda buluşturan oyun modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çekiyor.

        Müzikseverleri de unutmayan DasDas, Kasım ayına Yeni Türkü konseriyle veda ediyor. ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’, ‘Sezenler Olmuş’ ve ‘Telli Telli’ gibi sayısız efsanevi şarkının hafızalarımıza kazınmasına vesile olan Yeni Türkü 28 Kasım’da DasDas’ta müzikseverlerle unutulmaz bir akşam vadediyor.

        Etkinliklerin biletleri mobilet ve biletinial'da satışa çıktı.

        #dasdas
        #yeni türkü
        #binnur kaya
        #Mert Fırat
