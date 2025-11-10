Toyota, yeni Hilux modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Pick-up modelin dizel, benzinli, 48V hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli olmak üzere farklı güç seçenekleri bulunuyor.

Aracın yeniden tasarlanan ön bölümünde, ince ve keskin hatlı farlar, ortasında “Toyota” yazısı taşıyan yeni bir yüz ile birleşiyor.

Tamamen elektrikli versiyonda ise aerodinamik tasarım ön plana çıkarken, geleneksel ızgaranın yerine farklı bir tasarım ve modele özel alaşım jantlar kullanılıyor.

Yeni nesilde, müşteri tercihleri doğrultusunda Hilux artık yalnızca çift kabin gövde tipiyle sunulacak. İç mekan ise, yeni Land Cruiser’dan ilham alan malzemeler ile yeniden tasarlandı.

Yeni yatay tasarımlı orta konsol, 12.3 inçlik kişiselleştirilebilir dijital gösterge panelini ve 12.3 inçe kadar büyüklüğe sahip merkezi multimedya ekranını bir araya getiriyor. Tüm arazi ve dört çeker kontrol düğmeleri de orta konsolda toplanmış durumda.

İlk kez 2025’te tanıtılan Hilux Hybrid 48V sisteminin, tamamen yeni nesille birlikte Avrupa’da modelin en çok tercih edilen versiyonu haline gelmesi bekleniyor.

Hybrid 48V sistemi, arka koltukların altına yerleştirilen 48V lityum-iyon batarya ve elektrik motoru ile jeneratörden oluşuyor. Sistem, 2.8 litrelik dizel motorla entegre çalışıyor. Özellikle kalkış ve hızlanma anlarında elektrik motorunun desteği devreye giriyor.

Yeni nesil Hilux modelinde, 2.8 litrelik dizel motor, mevcut 2.4 litrelik ünitenin yerini alacak. Ayrıca Hilux ürün gamında, 2.7 litrelik benzinli motor da sunulmaya devam edecek. Dizel ve benzinli konvensiyonel motor seçenekleri Doğu Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. ELEKTRİKLİ VERSİYONA ÖZEL 'KORUMA' Yeni nesil ile birlikte Toyota, tamamen elektrikli Hilux’ı da sunmaya başlayacak. Model, şasi üzerine gövde mimarisini koruyor ve arazi performansı için özel olarak güçlendirilmiş batarya koruma sistemine sahip. Su geçirmezlik önlemleri sayesinde aracın su geçiş derinliği mevcut içten yanmalı versiyonla aynı seviyede tutuluyor. Hilux BEV, farklı arazi koşullarına uyum sağlayan Çoklu Arazi Seçimi’yle donatıldı. Bu sistem, fren ve tork kontrolünü optimize ederek aracın zemin yapısına göre sürüş karakterini ayarlıyor. Bu özelliğin, geleneksel bir aracın L4 modunda sunduğu performansa eşdeğer bir arazi kabiliyeti sağladığı belirtiliyor. Yeni Hilux BEV, 59.2 kWh lityum-iyon batarya ve ön-arka eAkslar sayesinde sürekli dört çeker sürüş sunuyor. Ön aksta 205 Nm, arka aksta ise 268.6 Nm tork üretiliyor. Homologasyon öncesi verilere göre modelin 715 kg taşıma kapasitesi, 1.600 kg çekme kapasitesi ve yaklaşık 240 km WLTP menzili bulunuyor.