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Asya borsaları, yeni tip koronavirüs salgını vakalarının artmasının ardından Hong Kong borsasının gerilemesiyle ve virüsün ekonomiye etkileriyle ilgili endişelerle dünkü kazanımlarını geri vererek eksiye döndü. Çin'deki yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 136'ya yükselirken, vaka sayısı da 1.500 ile keskin bir artış gösterdi. Japonya salgının merkezi Wuhan kentinden

vatandaşlarını tahliye etti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.52 düşüş kaydetti. Yeni ay yılı tatilinin ardından, bu hafta ilk kez işleme açılan Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2.8 geriledi.

JAPONYA'DA FİYATLANDI

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.4 artarken, Avusturalya borsaları ise yüzde 0.57 yükseldi. Japonya ve Avusturalya borsalarında yaşanan yükselişin bir nedeni bu borsalarda işlem yapan yatırımcıların koronavirüs salgınını çoktan fiyatlamış olmalarından kaynaklanıyor.

YATIRIMCI ANLAMAYA ÇALIŞIYOR

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın başka ülkelerine de yayılan yeni tip koronavirüsün ekonomiye zararının ne olacağını anlamaya çalışırken yatırımcıların işlem yapmaktan kaçınmasıyla riskli para birimleri yatay seyrederken, güvenli limanlara olan talep de azaldı. Yuan offshore işlemlerde dolar karşısında değer kazanarak 6.9551 seviyesine geriledi. Avusturalya doları beklentilerden güçlü gelen enflasyon verisinden destek bularak yüzde 0.15 yükseldi