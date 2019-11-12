Octavia'nın kaputunun altına bakacak olursak, otomobilde 1.0 ile 2.0 litre arasında değişen benzinli motorlar ile farklı güç seçeneklerine sahip 2.0 litre dizel motor görev yapıyor. Ayrıca 1.5 litre doğalgazla çalışan bir motor da Octavia'nın ürün gamına eklendi.