Çek otomobil üreticisi Skoda'nın 1999'dan bu yana tüm dünyada 4.5 milyon adet, Türkiye'de ise 40 bin adet satış rakamına ulaşan modeli Fabia, dördüncü nesli ile Türkiye'ye geldi. B-segmentteki rekabete dahil olan model, nesil değişimi ile birlikte boyutlarını artırırken, güncel güvenlik donanımlarına da kavuşmuş oldu.

Otomobilin Türkiye lansmanında sektördeki son gelişmeler ve markanın hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, yeni Fabia ile birlikte markanın müşteri yaş ortalamasının düşeceğini belirtti.

Başar, "Fabia ile birlikte pazardaki temsil oranımız yüzde 92.8’e çıktı. 2014 yılında satışa çıkan Fabia’nın 3'üncü neslinin müşteri portföyü 39.5 yaş ortalamasındaydı. 4'üncü nesil Fabia’nın özellikleri ile yaş ortalamasını 35-36’lara çekmesini bekliyoruz. 2018 yılında yeni ürün gamının oluşmasıyla beraber müşteri kimliğimizde de büyük değişiklikler olduğunu gördük. Ortalama müşteri yaşımız 5 yaş birden düşerek 42’ye indi. 2018 yılına kadar müşterilerimizin yüzde 25’i kadındı. Bugün yüzde 30 seviyesine ulaştı. Kadınların sevdiği, beyaz yakalıların tercih ettiği bir marka haline geldik" dedi.

Skoda'nın satışlarında bireysel müşterilerinin önemli bir rol oynadığını da ifade eden Başar, filo satışları toplam satışlar içerisinde yüzde 25 civarında tutmaya çalıştıklarını söyledi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL ELEKTRİKLİ MODEL 2024'TE GELECEK

Çek üreticinin elektrikli otomobil planları hakkında da bilgiler paylaşan Zafer Başar, ileriki dönemde bu modelleri Türkiye'de satışa sunacaklarını bildirdi. Başar, "Elektrikli modeller 2024 yılında aramıza katılacak ve o zamana kadar tüm bayi teşkilatımız altyapısını oluşturmuş olacak" dedi.

Skoda Türkiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Çek üretici Türkiye özelinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) regülasyonlarına uygun bir elektrikli otomobil versiyonu geliştiriyor. Çalışmalar tamamlandığında, Skoda'nın elektrikli Enyaq modeli 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'ye getirilecek.

BTK, otomobil üreticilerinin yeni nesil araçlarında üretilen verilerin tamamını yerli bir operatör üzerinden iletmesini ve bu verileri Türkiye’de bir merkezde toplamasını şart koşuyor.

Bu konuda BTK ile otomotiv üreticilerinin uzlaşmaya varamaması ise, birçok elektrikli ve bağlantılı otomobilin ya Türkiye'ye gelmesine engel oluyor, ya da bu özelliklerin ülke sınırları içerisinde kullanılamamasına yol açıyor.

'ARZ SORUNU OLMASA 50 BİN ARAÇ SATARDIK'

Zafer Başar'ın açıklamaları ile devam edecek olursak, pandemi ile birlikte ortaya çıkan çip krizinin ardından Ukrayna-Rusya savaşının otomotiv üretiminde birçok komponentin bulunamamasına yol açtığını belirten Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü, yeni patlak veren kablo krizinden bahsetti.

Başar, "Kablo demeti temin ettiğimiz bir fabrikanın üretime ara vermesiyle araç üretimi planlarında da büyük değişiklikler oldu. Bugüne kadar pazar tahmini yapılırken müşteri, ekonomi veya siyasi konjöktör takip edilirdi. Ama hiçbir zaman pazar tahmini yaparken fabrikadan kaynaklanan teknik sorunlar bizim için bir kriter olmazdı. Yeterli araç gelecek ve satacağız diye planlardık. Ancak fabrikadan bir bilgi geliyor ve o bilgi doğrultusunda hareket ediyoruz" dedi.

Skoda’nın 2022 hedeflerinden de bahseden Başar, "2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. Fabia’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak Fabia satışı hedefliyoruz. 2021 yılında hedefimiz 40 bin araç satmaktı ve ilk 6 ayda bu tempoyu yakalamıştık. Bu yılki hedefimiz de 50 bin araç satmaktı. Ürün gamımızda buna el veriyordu. Bu rakama sonunda ulaşacağız ancak arz sorununun ortadan kalkması gerekiyor“ değerlendirmesinde bulundu.

NESİL DEĞİŞİMİ ÖLÇÜLERİ ARTIRDI

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar'ın açıklamalarının ardından, gelelim yeni Fabia'ya. Nesil değişimi ile birlikte artık daha sportif bir kimliğe bürünen Fabia, yapılan tasarım iyileştirmeleri ile 0.28 cd rüzgar direnci katsayısına ulaşmış durumda.

Volkswagen Grubu'nun modüler MQB-A0 platformuna geçiş yapan yeni Fabia, ağırlığı hemen hemen aynı kalmasına rağmen önceki nesle göre 111 mm daha uzun oldu ve bugüne kadarki dört metre uzunluğu aşan ilk Fabia unvanını aldı. Önceki nesle göre 94 mm artışla 2 bin 552 mm aks aralığına sahip otomobil, genişliğini 48 mm artırarak bin 780 mm'ye taşıdı.

Otomobil, öncüsüne göre 8 mm daha alçak olarak tasarlanmış durumda. Büyüyen dış ölçüler aracın bagaj hacmine 50 litre artış olarak yansırken, böylece bagajda 380 litre hacim sunulabildiği belirtildi.

Aracın iç mekanında ise, dışında olduğu gibi markanın yeni kimliğinin öğeleri göze çarpıyor. Buna göre, serbest duran bilgi-eğlence ekranının adapte edildiği kabinde, daha büyük hava kanalları ve göstergelerin yanlarına konumlandırılan 'Fabia' yazıları dikkat çekiyor. Ayrıca, Skoda'nın yeni modellerinde sunduğu iki kollu direksiyonda araçta kendine yer bulmuş durumda.

Yapılan açıklamaya göre, araçta toplam 108 litrelik saklama alanı sunulurken, katlanan ön yolcu koltuğu, ön yolcu koltuklarının arkasında iki akıllı telefon saklama gözü, çok fonksiyonlu saklama cebi, iç dikiz aynasında USB-C girişi, bagajda esnek ve katlanan bölmeler, arkada okuma lambası, ön koltukların arasında yer alan çıkarılabilir bardaklık, akıllı telefon saklama gözleri gibi Skoda mühendislerinin kullanışlılığı artırmaya yönelik geliştirdiği donanımlar yer alıyor.

2 FARKLI DONANIM İLE GELDİ

Türkiye’de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni Fabia, giriş seviyesi Elite donanımda 6 adet hava yastığı, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Uzun Far Asistanı, anahtarsız çalıştırma, 6.5 inç dokunmatik multimedya ekranı, Smartlink, 15 inç jantlar ve Bi-LED ön farlar gibi donanımlarla geliyor.

Premium donanım seviyesinde ise 8 inç dokunmatik ekran, 6 hoparlör, Skoda Surround sistemi, çift bölgeli otomatik klima, 15 inç alaşım jantlar, ambiyans aydınlatması, krom cam dekoru, yükseklik ve bel destek ayarlı ön koltuklar, ön sis farları ve görsel destekli arka park mesafe sensörleri gibi donanımlar yer alıyor. Araçta, isteğe bağlı olarak Anahtarsız Giriş Sistemi, 10,25’’ dijital gösterge paneli, 18’’ boyuta erişen jant seçenekleri, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Değiştirme Asistanı gibi ekipmanlarda tercih edilebiliyor.

Öte yandan, otomobil markanın 'Colour Concept' olarak adlandırdığı seçenek ile iki farklı renkle kombine edilebiliyor. Colour Concept Siyah veya Colour Concept Gri’den birisi tercih edildiğinde gövde rengi, tavan, A sütunu, ayna kapakları ve jantlar tercih edilen Colour Concept renginde geliyor.

Fabia'nın kaputunun altında ise, 1.0 TSI motor seçeneğinin iki farklı güç çıkışı görev yapıyor. 95 PS gücündeki versiyon, 5 ileri manuel şanzımana sahip ve 175 NM tork üretiyor. Yalnızca 7 ileri DSG şanzımanla tercih edilebilen 110 PS güç seçeneği ise 200 Nm tork üretiyor. Önümüzdeki dönemde, 1.5 TSI 150 PS'lik versiyonun ürün gamına katılacağını da belirtelim.