16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bundan 2.5 yıl önce General Motors tarafından Peugeot ve Citroen'in sahibi PSA'ya satılan ve hemen ardından da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir yeniden yapılanma içerisine giren Alman otomobil üreticisi Opel, 2020'de vites büyütmeye hazırlanıyor.
Şirketin gelecek hedeflerini açıklayan Opel Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Alpagut Girgin, 2019’u yüzde 3.8 pazar payı ile kapatmayı öngördüklerini bildirdi.
Girgin, 2020 yılı hedefleri ile ilgili olarak da, toplam pazardan yüzde 5 pay almayı hedeflediklerini belirtti.
2020 PAZAR BEKLENTİSİ 600 BİN ADET
Öte yandan, 2020 yılında toplam otomotiv pazarının 600 bin adede ulaşmasını beklediklerini söyleyen Alpagut Girgin, 6'ıncı nesil Corsa'yı yılın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşturacaklarının bilgisini verdi.
Girgin, makyajlı Astra'yı 2020'nin ilk çeyreğinde, makyajlı Insignia'yı ise 2020'nin son çeyreğinde pazara sunacaklarını kaydetti.
Önümüzdeki dönemde Opel’in Alman kimliğine daha fazla vurgu yapacaklarını kaydeden Girgin, müşteri memnuniyetini temel alan hizmet anlayışı ile daha fazla müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini de aktardı.
Opel Türkiye Genel Müdürü Girgin, "İnsan odaklı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bu doğrultuda, müşterilerimizin duygularına daha fazla hitap eden ve kaliteli hizmet anlayışıyla mobilite ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.
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