Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, orta sınıf seda modeli C-Serisi'nin yeni neslini Türkiye'de satışa sundu.

Önceki nesillerinde olduğu gibi, W206 kasa kodlu yeni jenerasyonunda markanın amiral gemisi S Serisi'nden izler taşıyan otomobil, birçok teknolojiyi ise ilk kez kullanıcıları ile buluşturuyor.

Otomobilin detaylarına geçmeden önce, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan'ın açıklamaları doğrultusunda hem Mercedes-Benz'in Türkiye'deki hedeflerine hem de çip krizi yüzünden çalkantılı günler geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere bakmakta fayda var.

ÇİP KRİZİNDEN YÜZDE 15 ZARAR

Yeni C Serisi'nin İzmir'de gerçekleşen Türkiye lansmanında değerlendirmelerde bulunan Şükrü Bekdikhan, yıl başından bu yana devam eden ve markaların üretimlerini olumsuz anlamda etkileyen çip krizinin önümüzdeki aylarda da süreceğini, dolayısı ile araç bulma konusunun bir süre daha sorun olacağını söyledi.

Son dönemde artan araç fiyatlarına da değinen Bedikhan, tüketici tercihlerinin de fiyatlar ile orantılı olarak değişebileceğini kaydetti. Bedikhan, "Döviz kurlarındaki artış ile fiyatların yükselmesi, otomobil alımlarında alt segmentlere geçişi hızlandırabilir. Bayilerde talebi karşılayacak yeterli araç bulunabilirse, bu durum daha çok görünür olacak. Fiyat artışlarının önümüzdeki dönemde premium araç satışlarını azaltma riski de bulunuyor" dedi.

Çip krizinde 2022'nin ilk çeyreğinden sonra iyileşme beklediklerini belirten Bedikhan, bu yıl Mercedes'in söz konusu kriz kaynaklı Türkiye'de yüzde 15 satış kaybı olduğunu açıkladı. Bedikhan, geçen yıl 15 bin 500 adet araç sattıklarını hatırlatarak, yıl sonuna kadar 13 bin adedi geçmek istediklerini aktardı.

'TÜRKİYE EN BÜYÜK 6'INCI PAZAR'

Yeni C-Serisi'ne ilişkin de konuşan Bedikhan, "İlk olarak 1982’de ‘190’ ismiyle ve ‘Baby Benz’ olarak adlandırdığımız modelimiz, 1993 yılından itibaren ‘C-Serisi’ unvanıyla bir başarı hikayesine dönüştü. Dünya genelinde yaklaşık 10.5 milyon C-Serisi Sedan ve Estate satılırken, 2014 yılında yollara çıkan jenerasyonumuz 2.5 milyondan fazla satıldı" dedi.

Geçen sene satılan yedi Mercedes-Benz otomobilinden birinin C-Serisi ailesinin bir üyesi olduğunu anlatan Bedikhan, "Türkiye’nin de bu oranda etkisi büyüktü. C-Serisi Türkiye’de en çok tercih edilen modelimiz olarak, bizi dünya sıralamasında da 6’ncı en büyük C-Serisi pazarı yapıyor. Yeni C-Serisi ile premium otomobil pazarında liderliği hedefliyoruz" diye konuştu.

2025'TE SATIŞLARIN YÜZDE 25'İ ELEKTRİKLİ OLACAK

Markanın elektrikli otomobil planlarına da değinen Şükrü Bedikhan, hali hazırda EQC ile tek bir elektrikli otomobili satışa sunduklarını belirterek, bu sayının 2022'de artacağını belirtti.

Önümüzdeki yıl Mercedes'in elektrikli otomobillerini konumlandırdığı 'EQ' ailesinin yeni üyelerinin Türkiye'ye geleceğini söyleyen Bedikhan, "Tüketicinin kafasında menzil, şarj süresi ve pil garantisi gibi elektrikli araçlara yönelik soru işaretleri bulunuyor. Ürün sayısı arttıkça, elektrikli araçların kabulünün de hızlanacağını düşünüyoruz. TOGG'un yerli otomobilinin yollara çıkmasının buna katkı sağlayacağına inanıyoruz. EQS modelimizi bu yıl bitmeden satışa sunmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye çapındaki tüm Mercedes-Benz bayilerinde hızlı şarj istasyonu yatırımı bulunduğunu da vurgulayan Bedikhan, 2025 yılında markanın Türkiye'deki satışlarının yüzde 25'inin elektrikli otomobillerden oluşmasını hedeflediklerini söyledi.

TASARIM VE TEKNOLOJİ S-SERİSİ'NDEN

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan'ın açıklamalarının gelelim yeni C-Serisi'ne.

Otomobilin yeni neslinde arka tasarımında bagaj kapağına da taşırılan stop lambaları, ikinci nesil MBUX, opsiyonel arka aks yönlendirmesi ve arka koltuklarda ısıtma fonksiyonu gibi özellikler ilk kez tüketiciye sunuluyor. ​

Otomobilin iç mekanında da yeni S Serisi'nden izler görmek mümkün. 12.3 inçlik bir LCD ekran kokpiti domine ederken, havada süzülüyor gibi duran ekran kokpitin geleneksel yuvarlak göstergeli ekranlarından farklı görünmesini sağlamış.

Araç fonksiyonları ise orta konsoldaki 11.9 inçlik dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Mercedes tasarımcıları multimedya ekranına da havada süzülme efekti kazandırırken, aydınlatma grubunun etrafında, kapı içlerinde ve dokunmatik multimedya ekranın çevresinde çok renkli ambiyans aydınlatmalara yer verilmesi de tasarım olarak otomobilin yenilikleri arasında bulunuyor.

Önceki nesilde opsiyonel olarak sunulan suni deri kaplı konsolun artık standart olarak sunulması da kalite algısını yukarı çekmiş. Yeni S-Serisi gibi yeni C-Serisi de ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sisteme yer veren Alman marka, diğer yeni modellerinde sunulan sesli asistan ve artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon gibi teknolojileri artık C-Serisi kullanıcılarına sunmaya başladı.

MOTOR AYNI GÜCÜ FARKLI

Yeni C-Serisi’nin kaputunun altında ise, eski nesilden tanıdık bir güç ünitesi bulunuyor. Nesil değişimi ile birlikte 20 beygir ek güç kazanan ikinci nesil entegre marş jeneratörüne (ISG) sahip dört silindirli benzinli motor, enerji geri kazanımı ve süzülme gibi fonksiyonların da katkısıyla eskisine oranla daha verimli bir yapı ortaya koyuyor.

Yapılan iyileştirmeler neticesinde yeni motor 204 beygir güç, 300 Nm tork değeri sunuyor. 1.5 litre hacminde benzinli ünite, 9G-TRONIC olarak adlandırılan 9 ileri otomatik şanzıman ile eşleştirilirken, ilk etapta 4 Matic olarak anılan dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte bayilerde satışa sunuluyor.

Otomobilin yenilenen aksamının da, dört kollu ön aks ve çok kollu arka aks kullanılıyor. Yürüyen aksam sayesinde, süspansiyon konforunun iyileştirildiği, yuvarlanma ve gürültü konforunun arttığı ve bunların yanı sıra çevik sürüş özelliklerinin de bir adım ileriye taşındığı fark ediliyor.

Boyutları da artan otomobil, öncüsü ile karşılaştırıldığında, dirsek mesafesi sürücü ve ön yolcu için 22 mm, arka yolcular için 15 mm daha büyük ölçülere sahip. artırıldı. Arka koltuk yolcularının baş mesafesi 13 mm arttırılırken, arka koltuk diz mesafesinde de 35 mm’ye varan artış sağlandığın açıklanıyor.

FİYAT ARTIŞI BİR KAÇ NEDENE BAĞLI

Otomobilin fiyatı ise, jenerasyon geçişi ile birlikte 150 bin TL kadar artmış durumda. Öyle ki, yeni C-Serisi lansmana özel Edition 1 AMG paketi ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte 977 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuluyor. Aynı motor ve aynı donanım paketi ile satılan bir önceki C-Serisi'nin liste fiyatının 825 bin TL olması ise, fiyat artışını gözler önüne seriyor.

Marka yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, bu durumun birkaç nedeni bulunuyor. Birincisi, nesil değişimi ile birlikte fiyatın artması döviz kurundaki kısa zamanda gerçekleşen yükselişe bağlı. İkinci olarak, eski nesilde olmayan yeni teknolojilerin ilk getirilen araçlarda sunulması ve bu donanımların da ayrıca vergilendirilmesi otomobilin fiyatını yukarı çekmiş durumda.

Edindiğimiz bilgiye göre, C-Serisi'nde daha düşük donanım paketleri yıl başından sonra Türkiye'ye giriş yapacak. Bu sayede, aracın başlangıç fiyatında önemli ölçüde bir düşüş beklendiğini de aktaralım.