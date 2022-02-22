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Kia, c-SUV segmentindeki modeli Sportage’ın beşinci neslini Türkiye'ye getirdi. İlk nesli 1993 yılında tanıtılan Sportage’ın beşinci nesli ilk olarak benzinli motor ve 4x4 çekiş sistemi seçeneğiyle Türkiye pazarına da giriş yaptı.

Verilen bilgiye göre, otomobilin önümüzdeki aydan itibaren benzinli 4x2 seçeneğiyle beraber dizel motor 4x2 ve 4x4 çekiş sistemi de tüketiciyle buluşacak.

Beşinci nesil Sportage ile birlikte SUV araç pazarında daha da güçlü konuma ulaştıklarını söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, "SUV araçların satışları her geçen yıl artıyor. 2021 yılında SUV araçların toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 34,6. Amiral modelimiz olan Sportage’ın yeni nesliyle C-SUV segmentinde rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Tamamen yeni bir platform üzerine geliştirilen yeni Sportage, Kia’nın Slovakya’daki fabrikasında üretiliyor. Yeni Sportage 4.515 mm uzunluk, 1.865 mm genişlik ve 1.645 mm yükseklik ve 2.680 mm dingil mesafesine sahip.

Aracın 562 litre olan bagaj hacmi 40:20:40 oranında katlanan arka koltuklar sayesinde bin 751 litreye kadar çıkabiliyor.

GÜÇLÜ MOTOR İKİNCİ ÇEYREKTE GELECEK

Otomobilin kaputunun altında görev yapan 1.6 litre T-GDI motor ise 150 beygir güç sunarken, yılın ikinci çeyreğinde ise 1.6 litre T-GDI motorun 180 beygir gücündeki versiyonunun da Sportage ürün gamına eklenmesi planlanıyor.

Yeni Sportage ayrıca 136 beygir motor gücüne sahip 1.6 litre hacimli turbo dizel motor seçeneğiyle de satışa sunulacak. Araç beşinci neslinde her iki yakıt tipinde de standart olarak 7 ileri DCT şanzıman ile pazardaki rekabete dahil olacak.

Elektronik kontrollü dört tekerlekten çekiş sistemi, sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı, yan perde hava yastıkları ve ön-orta hava yastıkları gibi özellikler ile gelen Sportage’ın, bir önceki nesle göre gövdesinin hafifletildiği de verilen bilgiler arasında. Otomobilde, Kia'nın kendi bünyesinde geliştirdiği Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi'ne (ADAS) de yer veriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Sportage’ın 4X4, benzinli, Elegance Konfor paketi 829 bin 900 TL’den, Prestige paketi 919 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.