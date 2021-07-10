Korelinin en büyük SUV'u yollara çıktı

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta B-SUV modeli Bayon’u satışa sunan Hyundai Assan, yeni Santa Fe modelini de Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Koreli üretici Hyundai’nin en fazla satılan modeli olan Santa Fe, D-SUV segmentinde konumlandırılıyor.

Satışa sundukları yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Yeni Santa Fe modelimiz ile SUV ailemiz genişlemeye devam ediyor. B-SUV ve C-SUV segmentlerindeki model çeşitliliğimizi şimdi de D-SUV segmentine taşıyarak iddiamızı iki katına çıkarıyoruz. Santa Fe, 230 beygirlik turbo benzinli ve hibrit motoruyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Yeni Santa Fe ayrıca, konforlu ve zengin donanımları sayesinde bize premimum markalardan yepyeni bir müşteri kitlesi taşıyacak" dedi.

YENİ MOTOR TEKNOLOJİSİ İLE GELDİ

Hyundai’nin yeni tasarım özelliklerinin bir parçası olan Santa Fe, LED farlarla kombine ön ızgarası ve gündüz yanan farları (DRL) ile yeni tasarım kimliğini ortaya koyuyor.

19 inç’lik jantlar üzerinde hareket eden Santa Fe'de yeni nesil 1.6 litrelik T-GDi "Smartstream" motor yer alıyor. Öte yandan, Santa Fe'de Hyundai'nin yeni Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisini kullanan ilk model. Performanslı kullanımın yanı sıra yakıt verimliliğini de ön planda tuttuğu belirtilen bu sistemin, motoru daha da optimize etmek için “Düşük Basınçlı Egzoz Gazı Devirdaimi (LP EGR)” özelliğine sahip olduğu kaydedildi.

Ayrıca, CVVC sisteminin, sürüş koşullarına göre valfin açılma ve kapanma süresini düzenleyerek performansta hissedilir bir artış sağladığı ve aynı zamanda yakıt verimliliği ile emisyonlarda iyileştirmeler sunduğu bildirildi.

Elektrifikasyona da yer verilen yeni Santa Fe'de, doğrudan enjeksiyonlu turbo beslemeli motor, 44.2 kW’lik elektrik motoruyla kombine olarak 230 beygir güç üretirken aynı zamanda 350 Nm maksimum tork sağlıyor. Elektrik motoru, gücünü 1.49 kWh lityum ion polimer bataryaya aktarıyor.

7 KOLTUK STANDART

Türkiye’de tek bir donanım seçeneği ve motor tipi ile satışa sunulan yeni Santa Fe, 7 koltuklu oturma düzenine sahip. Araçta ısıtma ve soğutma özelliğine sahip deri döşemeler, ısıtma özelliği bulunan direksiyon simidi, ön konsolda elektronik bir vites paneli gibi özellikler yer alıyor.

Kabinde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli dikkat çekerken, 10.25 inçlik bilgi eğlence ekranı da otomobilin fonksiyonlarını yönetmek için kullanılıyor. Krell müzik sistemi ile desteklenen bu ekranda Apple Car Play ve Android Auto bağlantı özelliği bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan Hyundai Santa Fe 1.6 Hibrit Progressive, 889 bin TL’lik fiyat etiketine sahip.