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Çinli tüketici elektroniği şirketi Huawei, yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı Matebook X Pro’yu Türkiye pazarına sundu. CNC ile işlenmiş metalik gövdeye sahip olan Huawei MateBook X Pro, parmak izi güç düğmesi ve klavyeye gömülü kamera gibi teknolojileri ile dikkat çekiyor.

Türkiye’ye “Uzay Grisi” (Space Grey) renk seçeneğiyle gelen Huawei MateBook X Pro, 14.6 mm kalınlığında ve 1.33 kg ağırlığında.

Bilgisayarın ince çerçeveli Ultra FullView ekranı, yüzde 91 ekran - gövde oranı sunuyor. 3:2 en boy oranına sahip olan cihazın 3000 x 2000 çözünürlükteki ekranı sRGB renk gamının tamamını gösterebiliyor.

PARMAK HAREKETLERİ İLE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

1500:1 kontrast, 450 nit parlaklık, 3K çözünürlük, 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü ise Huawei MateBook X Pro’nun ekranının diğer temel özellikleri arasında.

10. Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U işlemci barındıran yeni Huawei MateBook X Pro, grafik ile video düzenleme ve oyun ile multimedya içerik tüketimi performansı için 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 ile donatılmış.

Aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı bir soğutma sistemi barındıran bilgisayar, ayrıca daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara sahip. Yeni Huawei MateBook X Pro’da gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisi de bulunuyor.

GÖMÜLÜ KAMERA

Dört hoparlörü olan Huawei MateBook X Pro, 56Wh kapasiteli bataryaya sahip ve cihaz, otomatik ayarlı şarj çıkışı ile kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. 56W Pil ve 65W şarj cihazı ile 13 saate kadar video oynatma, 11 saat kesintisiz internette dolaşma ve 15 saate kadar ofis işlemleri yapılabiliyor.

Huawei MateBook X Pro üzerinde biri SuperCharge'ı destekleyen iki adet Type-C USB, bir adet Type-A USB portu ile birlikte 3.5 milimetre jak girişi de bulunuyor. 2 milimetre tuş aralıklı ve parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmaya sahip klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına gömülü olan kamera, kullanıcı açmadığı sürece aktif olsa bile görüntü transferi yapmayarak kişisel güvenliği daha da arttırıyor.

ÇOKLU EKRAN İŞ BİRLİĞİ

Huawei Share ile Huawei MateBook X Pro ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara erişim sağlıyor.

Çoklu Ekran İş Birliği (Multi-screen Collaboration),yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor. Huawei, üçlü işleme yeteneği ve MateBook'un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırıyor.

Huawei’nin online mağazası üzerinden satışa sunulan Apple’ın MacBook modellerine rakip olarak geliştirilen 2020 model Huawei MateBook X Pro’nun fiyatı ise 14 bin 999 TL olarak duyuruldu.