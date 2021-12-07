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Yenilenen Fiat Ducato Türkiye’de satışa sunuldu. Ducato’nun, yenilenen versiyonunun van, kamyonet ve minibüs versiyonlarıyla tercih edilebildiği açıklanırken, vanın 8 m3’den 17 m3’e kadar 5 farklı hacimle, kamyonetin ise 2.8 m’den 4.2 metrelik kasa uzunluklarına sahip alternatiflerle satın alınabildiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, yeni Ducato'da, Elektrik Destekli Direksiyon, Start & Stop, Beyaz Işıklı Yeni Tavan Lambası, Yolcu Emniyet Kemer İkazı, Geliştirilmiş ESC Sistemi, Rüzgar Savrulma Asistanı, İkincil Çarpışma Önleme, Römork Denge Asistanı Van ve Kamyonet versiyonlarında 5” Uconnect radyo ve direksiyondan kumanda sistemi standart olarak sunuluyor.

Akıllı Hız Asistanı, Yorgunluk Asistanı, Acil Fren Destek Sistemi (yaya ve bisiklet), Adaptif Cruise Control, Yağmur- Karanlık Sensörleri, Geri Görüş Kamerası, Trafik İşareti ve Uzun Far Tanıma, Köşe Aydınlatmalı Sis Farları, Kör Nokta ve Çapraz Uyarı Sistemi, Full Led Farlar ve elektrikli Park Freni gibi sürüş destek sistemlerinin ise opsiyon olarak sunulduğu aktarıldı.

TRAFİKTE KENDİ KENDİ İLERLİYOR

Ducato’nun Şerit Takip Destek Sistemi, Stop& GO fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Trafik Yorgunluk Asistanı gibi teknolojilerinin ise 2’inci seviye otonom sürüşe imkan sağladığı bildirildi.

30km/h hıza kadar aktif çalışan Adaptif Cruise Control sistemi diğer güvenlik özellikleriyle bir araya gelerek Stop&GO işlevi kazanıyor ve önde seyreden araç durduğunda Ducayo’yu tamamen durdurup, trafik hareket ettiğinde yeniden çalıştırmaya başlıyor. Ducato’da bulunan kamera ve radar sistemleri ise ön ve yandaki araçları tespit ederek şeritte kalma ve trafik yoğunluğuna göre yavaşlama, durma, hareket etme fonksiyonlarını yerine getiriyor. Şerit Kontrol Sistemi ise sinyal vermeden şerit dışına çıkmalarda sesli ve görsel uyarı ile birlikte direksiyona da güç uygulayarak aracı yeniden şeride getiriyor.

2 MOTOR İLE GELDİ

Yenilenen Ducato, iki yeni motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ducato’nun üçüncü nesil Multijet 140 beygirlik motoru 350 Nm tork üretirken, otomatik şanzımanla sunulan 160 beygirlik motor seçeneği ise 400 Nm tork üretiyor. Önceki nesillere oranla 25 kg daha hafif olan üçüncü nesil 2.2 litrelik Multijet motorların, aynı zamanda yüzde 7 oranında yakıt tasarrufu da sağladıkları belirtildi.

İleri Sürüş, Plus ve Tekno Plus isimli opsiyon paketleriyle satışa sunulan yeni Ducato, Van gövde tipinde 343 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini almış durumda.