Yeni DASK, Santorini'den gelecek zararları da karşılayacak

1-7 Mart Deprem Haftası'nda DASK'sız Olmaz programına katılan DASK Genel Sekreteri Serpil Günal, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak 6 Şubat 2022'de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler öncesi yüzde 53,7 olan sigortalılık oranının yüzde 57'ye yükseldiğini kaydederek, "İller bazında bakıldığında sigortalılık oranı Kahramanmaraş'ta yüzde 54'ten 60'a Malatya'da yüzde 52'den yüzde 68'e, Osmaniye'de yüzde 43'ten 63'e yükseldi. En büyük yükseliş depremi yaşayan illerde oldu. Bölgesel anlamda baktığımızda ise oran, Akdeniz'de yüzde 55, Ege'de yüzde 56, İç Anadolu'da 50 ve en düşük Karadeniz'de yüzde 45 civarında" diye konuştu.

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İSTANBULLULAR SİGORTASINI YAPSIN

Beklenen Marmara depremi nedeniyle Marmara bölgesi hakkında bilgi veren Günal, bölgede 4,5 milyon sigortalı bağımsız bölüm olduğunu ve yüzde 64 oranında bir sigortalılık olduğunu ifade ederek "İstanbul'da bu oran yüzde 62. Daha önce depremi yaşamış Yalova ve Sakarya'da yüzde 80'in üstünde. Tekirdağ'da yüzde 80, Çanakkale'de yüzde 65 ve Balıkesir'de yüzde 65 oranında sigortalılık bulunuyor. İstanbullular'a sigortalarını yaptırmaları gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

HEDEF YÜZDE 100 SİGORTALILIK

Hedeflerinin deprem sonrası vatandaşların hayatlarına devam etmesi ve ekonomik ekosistemin sürmesi olduğunun altını çizen Günal, "Hedefimiz yüzde 100 sigortalılık" dedi. DASK'ın deprem öncesi Ankara'da olağanüstü yönetim merkezini hayata geçirdiğini ve veri merkezinin yedeğini de Ankara'ya taşıdıklarını bunların yanı sıra tüm teknik altyapıyı değiştirerek 24 saatte 96 bin hasar ihbarı alabilecek kapasiteye ulaştıklarını kaydeden Günal, "Bu deneyim sonrasında bölge irtibat ofislerini de hayata geçirmeye başladık. Sonrasında da sigorta bina bedeli üzerinden ödenen tazminatları vatandaşlarımızın kendilerini enflasyondan koruyabilmesi için prim almaksızın artırma kararı aldık. 2022 sonunda 320 bin TL olan azami teminat tutarı 1,7 milyon liraya kadar ulaştı" diye konuştu.

355 MİLYAR LİRALIK ÖDEME KAPASİTESİ

DASK'ın ödeme kapasitesine değinen Günal, Türk Reasürans olarak DASK'ı 25 milyar liralık teminat ile devraldıklarını halihazırda 355 milyar liralık bir ödeme kapasitesine ulaştıklarını ifade ederek iki deprem olması halinde de aynı tutarda kapasite ile finansal kayıpların önüne geçebilecek durumda olduklarını dile getirdi.

REKLAM DASK'ın mobil uygulamasına değinen Günal bu uygulamayı Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) ile birlikte hayata geçireceklerini kaydederek, şunları söyledi: "Bu uygulama vatandaşlara poliçe yenilemelerini hatırlatacak. Poliçe bilgilerini içerecek, hasar olması durumunda ihbar yapabileceğiniz sonrasında hasar süreçlerini takip edebileceğiniz, tazminat ödeme aşamasında da bilgilerinizi güncelleşebileceğiniz bir aplikasyon olacak. Ayrıca AFAD'tan bize gelen deprem sel ve orman yangınlarıyla ilgili uyarılar da uygulama tarafından bildirilecek. Tüm sigortalılarımız e-devlet şifresi ile uygulamaya girebilecek. Depremsellik açısından bölgelerin risk açısından durumunu da görebileceğiz." 150 BİN LİRA ACİL İHTİYAÇ ÖDEMESİ Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamının sadece depremden; deprem, yanardağ püskürmesi, sel, orman yangını başta olmak üzere tüm afetleri kapsayacak şekilde dönüşeceği Zorunlu Afet Sigortası'na (ZAS) ilişkin bilgi veren Günal, Ege Bölgesi'nde riski yükselen Santorini yanardağının patlaması riskinin deprem sigortası içinde olduğunu vatandaşların ek bir prim ödeme durumunda olmadıklarını söyledi. Günal, ZAS hayata geçirildiğinde Zorunlu Deprem Sigortasına devam edilebileceğini ancak yenileme durumunda Zorunlu Afet Sigortası'nın geçerli olacağını anlattı. Günal ayrıca ZAS'ta deprem ve yanardağ hariç tüm sigortalılara 150 bin TL'lik acil ihtiyaç teminatının hayata geçeceğini belirtti. ZAS'ta prim indirimlerinin olacağını kaydeden Günal başta yenileme indirimi olmak üzere üç katlı binalarında yüzde 10, üç katın üstündeki binaların üst katlarında yüzde 50 sel teminatı indirimi olacağını, sistem izolatörü binalarda yüzde 30 pirim indirimleri olacağını dile getirdi. REKLAM ZAS'ın kapsamının genişlemesi nedeniyle primlerin bölgelere göre farklılık göstereceğini söyleyen Günal, ancak yaklaşık bir rakam söylersek bugün bin 300 lira olan primin bin 600 liraya yükselebileceğini ifade etti.