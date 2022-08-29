Yeni Çağ Nedir, Tarihi ve Özellikleri Nelerdir? Yeni Çağ Nasıl Başladı ve Ne Zaman Bitti?

Osmanlı Devleti’nin eski gücünden uzaklaşmasıyla duraklama ve gerileme dönemi içine girdiği Yeni Çağ uygarlıkları devletleri isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar… TARİHİ ÇAĞLAR (DEVİRLER) VE ÖZELLİKLERİ Yeni Çağ Nedir? Yeni Çağ Hangi Tarihler Arasındadır? Yeni Çağ; Fatih Sultan Mehmed tarafından 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesi ya da 1492 tarihinde Amerika kıtasının keşfedilmesiyle, 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali arasında geçen döneme verilen isimdir. Yeni Çağ Tarihi Yeni Çağ özellikle Avrupa için siyasi ve sosyal yapıda önemli değişikliklerin yaşandığı dönem olmuştur. Feodal derebeyliklerin yıkılması ve merkezi monarşilerin kurulması bu dönemde yaşanmıştır. Fransız kralı XI. Louis derebeyliği ortadan kaldıran ve tüm yetkileri kendinde toplayan mutlak monarşiyi kuran ilk kral olmuştur. Merkezi krallıklar ile Kilise arasında yıllardır süren iktidar ve güç mücadelesi krallar lehine sonuçlanmış ve dini otorite büyük bir güç kaybı yaşamıştır. Bu durum da Avrupa’da Hümanizm, Reform ve Rönesans gibi hareketlerin doğmasına olanak sağlamıştır.

Güçlenen merkezi krallıklar ekonomik anlamda da önemli atılımlar gerçekleştirmişler ve ticarete büyük önem vermişlerdir. Farklı coğrafyalarda kurulan bu krallıklar arasındaki ekonomik yarış Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesine imkân sağlamıştır. Tüm bunların yanında Yeni Çağ; Avrupa ordularının da modernize edildiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak Fransa’da başlayan bu hareket daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmış ve bu ordularda ateşli silah kullanımı yaygın hale gelmiştir. Yeni Çağ Özellikleri 1453 ile 1789 yılları arasını kapsayan bir dönem olan Yeni Çağ özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Orta Çağ’ın hâkim gücü olan feodal beylikleri yıkılarak, merkezi krallıklar kurulmuştur.

Avrupa’da Reform, Rönesans ve Coğrafi Keşifler gibi gelişmeler yaşanmıştır.

Reform hareketi ile birlikte Kilise’nin etkinliği kırılmış ve skolastik düşünce yerine akıl ve bilim ön plana çıkmıştır.

Ekonomik faaliyetlerin artmasıyla birlikte ticaret gelişmiş ve yeni bir sınıf olarak burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır.

Akdeniz limanları önemini kaybetmiş ve okyanus üzerinden gerçekleşen yeni ticaret yolları önem kazanmıştır.

Ortaya çıkan yeni krallıklar vasıtasıyla sömürgecilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Yeni Çağ özellikleri başlığı altında listelediğimiz bu gelişmelerin yaşanması, yine bu dönemde ortaya çıkan birtakım teknolojik ve bilimsel atılımlar neticesinde gerçekleşmiştir. Şimdi gelin, Yeni Çağ’a damga vuran bu gelişmeleri birlikte inceleyelim. Barutun Ateşli Silahlarda Kullanılması: Avrupalılar, Doğu dünyası üzerine gerçekleştirdikleri Haçlı Seferleri neticesinde barut ile tanışmışlardır. Barut sayesinde oluşturdukları toplarla feodal beyliklerin surları yıkılabilmiş ve yerlerine merkezi krallıklar kurulabilmiştir. Ayrıca kurulan bu yeni krallıklar barut sayesinde ordularını ateşli silahlarla donatma imkânı yakalamışlardır.

Avrupalılar, Doğu dünyası üzerine gerçekleştirdikleri Haçlı Seferleri neticesinde barut ile tanışmışlardır. Barut sayesinde oluşturdukları toplarla feodal beyliklerin surları yıkılabilmiş ve yerlerine merkezi krallıklar kurulabilmiştir. Ayrıca kurulan bu yeni krallıklar barut sayesinde ordularını ateşli silahlarla donatma imkânı yakalamışlardır. Pusulanın Kullanılması: Tarihte ilk kez Çinliler tarafından bulunan ve kullanılan pusulanın Avrupa’ya gelmesi önemli ekonomik gelişmelere sebep olmuştur. Pusulayla tanışan Avrupa bu sistemi geliştirerek açık denizlere açılma imkânı bulmuş ve sayede Coğrafi Keşifleri gerçekleştirerek yeni yerler keşfetmiş; yeni ticaret yollarına hâkim olmuşlardır.

Tarihte ilk kez Çinliler tarafından bulunan ve kullanılan pusulanın Avrupa’ya gelmesi önemli ekonomik gelişmelere sebep olmuştur. Pusulayla tanışan Avrupa bu sistemi geliştirerek açık denizlere açılma imkânı bulmuş ve sayede Coğrafi Keşifleri gerçekleştirerek yeni yerler keşfetmiş; yeni ticaret yollarına hâkim olmuşlardır. Kağıt ve Matbaanın Kullanılması: Avrupa için Haçlı Seferlerinin bir başka artısı da kağıt ve matbaanın Avrupa’ya taşınması olmuştur. Bu sayede kıtadaki okuryazar sayısında belirgin bir artış yaşanmış ve basılan yeni eserlerle birlikte fikir hayatında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında kağıt ve matbaa kullanımının büyük bir payı bulunmaktadır.