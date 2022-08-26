Tarihi Çağlar (Devirler) ve Özellikleri

Bir bütün ve aralıksız olarak devam eden tarihi anlamamızı kolaylaştıran tarihi devirler ve yılları nelerdir? Tarihi devirler kaça ayrılır? İşte, tüm detaylar…
Tarihi Devirler ve Yılları
Tarihi devirler; tarih öncesi çağlar ve tarihi çağlar olarak ikiye ayrılmaktadır. En başından bugüne, tarihi devirler ve yılları şunlardır:
Tarih Öncesi Çağlar
- Kaba Taş (Paleolitik) Çağ = 2.500.000 – M. Ö. 12000
- Yontma Taş (Mezolitik) Çağ = M. Ö. 12.000 – M. Ö. 9.000
- Cilalı Taş (Neolitik) Çağ = M. Ö. 9.000 – M. Ö. 5.500
- Maden (Kalkolitik) Çağ = M. Ö. 5.000 – M. Ö. 3.500
Tarihi Çağlar
- İlk (Antik) Çağ = M. Ö. 3200 – M. S. 375
- Orta Çağ = 375 – 1453
- Yeni Çağ = 1453 – 1789
- Yakın Çağ = 1789 – günümüz
Tarihi Çağlar Özellikleri
İlk (Antik) Çağ (M. Ö. 3200 – M. S. 375)
Sümerler tarafından çivi yazısının bulunmasıyla birlikte Maden Çağı kapanmış ve İlk Çağ başlamıştır. Para, alfabe ve takvim gibi önemli buluşların gerçekleştiği İlk Çağ aynı zamanda Avrupa’da Roma İmparatorluğu, Çin’de Han Hanedanlığı ve Asya’da Hun İmparatorluğu gibi büyük devletlerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Musevilik ve Hristiyanlık gibi tek tanrılı dinlerin ortaya çıktığı İlk Çağ; tarihi çağların en uzun olanıdır. Tüm bu bilgiler ışığında tarihi devirler ne ile başlar? sorusuna verilecek cevap, yazının icat edilmesi olacaktır.
İlk Çağ; kimi kaynaklara göre M. S. 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü ile kimi kaynaklara göreyse de Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıldığı tarih olan M. S. 476 tarihinde sona ermiştir.
Orta Çağ (375 – 1453)
Siyasi anlamda yeni gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak ortaya çıkan Orta Çağ özellikle Avrupa’da merkezi krallıkların gücünü yitirdikleri ve derebeyliklerin ortaya çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam dünyasının altın devrini yaşadığı bir dönem olan bu devirde Avrupa, kilisenin baskısı altında yaşamak zorunda kalmış ve karanlık bir dönem geçirmiştir. Ticaretin önemi daha da artarak özelikle Baharat ve İpek Yolları dünya ticareti için büyük bir öneme sahip olmuştur. Yine bu dönemde gerçekleşen Haçlı Seferleri neticesinde, doğu ile batı arasındaki kültürel etkileşim artmış ve ileride Avrupa’da görülecek olan Rönesans ve Reform gibi hareketlerin temeli atılmıştır.
Bin yıldan uzun bir süre devam eden Orta Çağ; kimi kaynaklara göre 1453 İstanbul’un Fethi ile kimi kaynaklara göre de 1492 yılında Amerika kıtasının keşfedilmesiyle sona ermiştir.
Yeni Çağ (1453 – 1789)
Yeni Çağ; Orta Çağ’da bir güç olarak ortaya çıkan derebeyliklerin yerini, güçlü merkezi krallıklara bıraktığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kilisenin baskısı sona ermiş; skolastik düşüncenin yerini akıl, bilim, deney almış ve Avrupa’da Rönesans ve Reform gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa için durum bu şekilde seyrederken, Yeni Çağ Osmanlı Devleti için eski gücün yitirildiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’da gerçekleşen gelişmeler, yeni ticaret yollarının keşfi gibi nedenler, Osmanlıların ekonomik ve askeri olarak Avrupa’nın gerisinde kalmasına sebep olmuştur.
Tüm bunlara ek olarak Yeni Çağ’ın ilk yıllarında özellikle Avrupa’da barut, ateşli silahlarda ilk kez kullanılmış, pusula geliştirilmiş ve kâğıt ile matbaa Avrupa tarafından tanınmıştır. Bu çağda yaşanan askeri, ilmi ve ekonomik ilerlemede, yaşanan bu gelişmelerin önemli bir payı bulunmaktadır.
Yeni Çağ 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali ile sona ermiştir.
Yakın Çağ (1789 – günümüz)
Şu anda da devam etmekte olan Yakın Çağ; dünyada en çok gelişmenin yaşandığı bir dönem olarak karşımızda durmaktadır. Yakın Çağ; imparatorlukların yıkılıp yerine ulus devletlerin kurulduğu, cumhuriyet ve demokrasi fikrinin günümüz biçimini aldığı bir dönemdir. Aynı zamanda sanayide büyük atılımlar gerçekleşmiş; bilimde ve teknolojide önemli atılımlar yaşanmıştır.
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