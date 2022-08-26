Tarihi Çağlar (Devirler) ve Özellikleri

Bir bütün ve aralıksız olarak devam eden tarihi anlamamızı kolaylaştıran tarihi devirler ve yılları nelerdir? Tarihi devirler kaça ayrılır? İşte, tüm detaylar…

Tarihi Devirler ve Yılları

Tarihi devirler; tarih öncesi çağlar ve tarihi çağlar olarak ikiye ayrılmaktadır. En başından bugüne, tarihi devirler ve yılları şunlardır:

Tarih Öncesi Çağlar

Kaba Taş (Paleolitik) Çağ = 2.500.000 – M. Ö. 12000

Yontma Taş (Mezolitik) Çağ = M. Ö. 12.000 – M. Ö. 9.000

Cilalı Taş (Neolitik) Çağ = M. Ö. 9.000 – M. Ö. 5.500

Maden (Kalkolitik) Çağ = M. Ö. 5.000 – M. Ö. 3.500

Tarihi Çağlar

İlk (Antik) Çağ = M. Ö. 3200 – M. S. 375

Orta Çağ = 375 – 1453

Yeni Çağ = 1453 – 1789

Yakın Çağ = 1789 – günümüz

Tarihi Çağlar Özellikleri

İlk (Antik) Çağ (M. Ö. 3200 – M. S. 375)

Sümerler tarafından çivi yazısının bulunmasıyla birlikte Maden Çağı kapanmış ve İlk Çağ başlamıştır. Para, alfabe ve takvim gibi önemli buluşların gerçekleştiği İlk Çağ aynı zamanda Avrupa’da Roma İmparatorluğu, Çin’de Han Hanedanlığı ve Asya’da Hun İmparatorluğu gibi büyük devletlerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Musevilik ve Hristiyanlık gibi tek tanrılı dinlerin ortaya çıktığı İlk Çağ; tarihi çağların en uzun olanıdır. Tüm bu bilgiler ışığında tarihi devirler ne ile başlar? sorusuna verilecek cevap, yazının icat edilmesi olacaktır.

İlk Çağ; kimi kaynaklara göre M. S. 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü ile kimi kaynaklara göreyse de Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıldığı tarih olan M. S. 476 tarihinde sona ermiştir.

Orta Çağ (375 – 1453)

Siyasi anlamda yeni gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak ortaya çıkan Orta Çağ özellikle Avrupa’da merkezi krallıkların gücünü yitirdikleri ve derebeyliklerin ortaya çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam dünyasının altın devrini yaşadığı bir dönem olan bu devirde Avrupa, kilisenin baskısı altında yaşamak zorunda kalmış ve karanlık bir dönem geçirmiştir. Ticaretin önemi daha da artarak özelikle Baharat ve İpek Yolları dünya ticareti için büyük bir öneme sahip olmuştur. Yine bu dönemde gerçekleşen Haçlı Seferleri neticesinde, doğu ile batı arasındaki kültürel etkileşim artmış ve ileride Avrupa’da görülecek olan Rönesans ve Reform gibi hareketlerin temeli atılmıştır.