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Alman otomobil üreticisi BMW'nin elli yılı aşkın geçmişe sahip E-segment modeli 5 Serisi sekizinci nesliyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Markanın aynı gövdede farklı motor seçenekleri sunma felsefesi ile geliştirilen modellerinden biri olan 5 Serisi, ilk etapta 2.0 litre dizel motora sahip 520d xDrive seçeneği ile Türkiye yollarına çıktı.

Yeni 5 Serisi'nin Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, tamamen elektrikli versiyon i5'in yılın son çeyreğinde siparişe açılacağını bildirdi.

Tiftik, 2023 sonuna kadar 22 bin BMW marka otomobil satacaklarını da belirterek, "Seneye binek araçta yüzde 30 daralma bekliyoruz, aslında normalizyon yaşanacak, Bu yıl olağanüstü bir pazar büyüklüğü yaşandı. 2023 sonunda binek araç pazarının 850 bin adedi bulmasın bekliyoruz" dedi.

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'2024 İKİNCİ EL ARACIN YILI OLACAK'

Önümüzdeki yıl ise binek araç pazarında normalizasyon yaşanacağını öngördüklerini kaydeden Tiftik, "2024 için binek araç pazarı büyüklüğü tahminimiz 550 bin adet seviyesinde. Piyasanın dengelenmesi ile birlikte, ikinci el araç satışları artacaktır. 2024'ün ikinci el aracın yılı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Tiftik, Türkiye'de yıl sonuna kadar 4 bin adet 5 Serisi satmayı planladıklarını da aktararak, bunun 4 bininin bir önceki nesil, bin adedinin ise yeni nesil olacağını söyledi.

Öte yandan, Borusan Otomotiv olarak zaman zaman farklı markaları Türkiye'ye getirmek için çalıştıklarını da anlatan Hakan Tiftik, "Bazı markalar ile geçmişte ilgilendik ve bundan sonra da ilgileneceğiz. Bunlar Çinli olmak zorunda değil, fakat premium markalar ile ilgileniyoruz" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL GELİŞTİRİLDİ

BMW Türkiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, sekizinci nesil 5 Serisinde görev yapan 2 litrelik dizel motorun gücü, bir önceki nesile göre 7 beygir arttı 197 beygire ulaştı.

Ayrıca, otomobilin boyunca 10 cm, aks mesafesinde ise 2 cm artış yaşandı. Genişliği 32 cm artan 5 Serisi'nin bagaj hacmi ise 10 litre düştü. Bunun sebebi ise, mild-hibrit teknolojisine sahip yeni 5 Serisi'nde daha yüksek ampere sahip bir akü kullanılması.

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Her ne kadar Türkiye'de sadece 2 litrelik dizel motor ile satışa sunuluyor olsa da, 5 Serisi'nde diğer motor seçenekleri de yakında tüketicinin beğenisine sunulacak.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik'in de dikkat çektiği elektrikli seçenek i5, iki farklı güç opsiyonu ile Türkiye'ye gelecek.

Güçlü versiyon i5 M60 xDrive ismi ile satışa sunulacak. Bu model, iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. M Sport Boost teknolojisi sayesinde otomobilin motor torku anlık olarak 820 Nm'ye kadar çıkabiliyor. Böylelikle i5 0'dan 100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

i5 ürün gamında asıl dikkat çeken seçenek ise, eDrive30. Edindiğimiz bilgiye göre, 2000'li yıllarda BMW'nin Münih'teki genel merkezini Türkiye'ye özel olarak 1.6 litre benzinli motor üretme konusunda ikna eden Borusan Otomotiv yetkilileri, şimdi ise aynı hamleyi elektrikli i5'te yaptı.

Bu özel çalışma sonucunda ortaya çıkan i5 eDrive30'un dünyada sadece Türkiye'de satılacağını aktaran yetkililer, otomobilin yüzde 40 ÖTV dilimine gireceğini belirtti.

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Yapılan açıklamaya göre, i5 eDrive30, 582 km'ye varan menzile sahip olup, 205 kW DC şarj teknolojisi ile 31 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor. 218 beygir güç ve 400 Nm tork üreten elektrikli otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlıyor.

Sekizinci nesil 5 Serisi'nde bir diğer motor seçeneği de 1.6 litre benzinli motor olacak. Bu motor seçeneği yılın ikinci yarısında satışa sunulacak ve yüzde 150 ÖTV diliminde yer alan 2.0 litre dizel motorun aksine yüzde 80 ÖTV diliminde yer alacak.

CHRIS BANGLE'A SAYGI DURUŞU

İzmir'de kısa bir sürüş yapma fırsatı bulduğumuz G60 kodlu yeni 5 Serisi, hem iç hem de dış tasarımında önceki nesilden oldukça farklı bir otomobil olduğunu fark ettiriyor.

Hatta, BMW için 'aykırı' bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebileceğimiz otomobil, bazı tasarım öğeleri ile bundan 20 yıl önce yollara çıkan ve o dönem eleştiri yağmuruna tutulan Chris Bangle'ın tasarladığı E60 kodlu beşinci nesil 5 Serisi'nden izler taşıyor.

Bu benzerlikler, ön farlar, omuz çizgisi ve ön ızgarada yoğun olarak hissediliyor.

BMW Türkiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Alman marka G60'ın E60'a olan benzerliğine şirket içi yaptığı açıklamalarda dikkat çekiyormuş.

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7 SERİSİ VE iX'TEN İZLER

Sekizinci nesil 5 Serisi ile devam edecek olursak, otomobilin özellikle kabin için 7 Serisi ve iX modellerinden yoğun izler görülüyor. Kristal cam benzeri butonlar ve ambiyans aydınlatmaları 7 Serisi'nden alınırken, orta konsol ve kavisli ekranlar iX'ten alınmış durumda.

Yine 7 Serisi'nden alınan led ışık böbrek formlu ızgaralarda 5 Serisi'nde sunuluyor. Bu donanım 25 bin TL'lik opsiyon şeklinde alınabiliyor ve ızgarayı saran led ışık istenildiğinde kapatılabiliyor.

5 Serisi'nin kullanımından da kısaca bahsedecek olursak, öncelikle aracın yükseldiği ilk başta hissediliyor. Bunun, aynı gövdede sunulan elektrikli seçenekte bataryalara yer açmak için yapıldığını belirtelim. Öncüsüne göre daha yumuşak süspansiyonlara sahip otomobil, bunun etkisiyle virajlarda daha fazla yatarken, aracın ses yalıtımının da artırılması da kullanım sırasında dikkat çekiyor.

5 Serisi'nde bir diğer değişen özellikte cam tavan. Bugüne kadar 5 serilerinde sunroof sunan BMW, sekizinci nesilde ise tavanı boydan boya kaplayan panoramik cam tavan sunuyor. Cam tavanın perdesinin arka yerine önde toplanması da dikkat çeken başka bir özellik.

Aracın yakıt tüketiminde de bir düşüş söz konusu. Yaklaşık 150 kilometrelik otoyol ve şehir içi sürüşte 2.0 litrelik dizel motor 100 kilometrede 6.5 litre yakıt tüketti.

Sonuç olarak, BMW satışlarının yüzde 25'ini oluşturan 5 Serisi, öncüsünden oldukça farklı bir otomobil.

Son 2 neslinde çoğunlukla 1.6 litre benzinli motor seçeneği ile tercih edilen 5 Serisi'nde, önümüzdeki dönemde ise düşük ÖTV diliminde yer alması sebebiyle elektrikli versiyonun öne çıkma ihtimali bulunuyor.