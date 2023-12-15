BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda! 15 Aralık 2023 Cuma BİM katalog indirimli ürünleri
BİM 15 Aralık 2023 aktüel kataloğu çıktı. BİM'de farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki indirimli ürün cuma günü raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM kataloğunda; karnıyarık tenceresi 189 TL, cep telefonu 7.899 TL, çift yönlü Isıtıcı 629 TL, dik süpürge 999 TL'den alıcısıyla buluşacak. İşte 15 Aralık 2023 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
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BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 15 Aralık 2023 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 15 ARALIK 2023 KATALOĞU
Dijitsu 55 İnç UHD Webos TV 9.499 TL
Dijitsu 43 İNÇ FHD Android Smart TV 5.699 TL
Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL
Kumtel Çİft Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL
House Pratik Dinamolu El Feneri 39 TL
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Çaydanlık 439 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 189 TL
Chef's Tava 119 TL
Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 179 TL
Keramika Jumbo Kupa 490 cc 27,50 TL
Lav Nez Çay Bardağı 175 cc 59 TL
Kelebek Kurutmalık 61x183x118 cm 269 TL
Ütü Masası 38x141x92 cm 379 TL
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Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL
Ekose Pijama Takımı Erkek 259 TL
Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL
2'li Flanel Yastık Kılıfı 69 TL
Ekose Pijama Takımı Kadın 269 TL
Letoon Trekking Bot Erkek 349 TL
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Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 159 TL
Sopalı Pelüş At 100 cm 229 TL
Luna'nın Park Seti 199 TL
Zor Çark Oyunu 39,50 TL
Oyuncak Hamburger Sandviç Seti 39,50 TL