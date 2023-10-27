Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın pozu gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı!
Yayınlandığı günün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi, film oluyor. Amazon Prime üzerinden yayınlanacak olan filmde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. İşte ünlü güzelin Bihter hali...
- 1
2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Bu sefer Bihter karakterini ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
- 2
Heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu dizisi bu sefer film olarak izleyici karşısına çıkacak. Behlül'ü Boran Kuzum, Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
- 3
Merakla beklenen film 16 Kasım tarihinde Amazon Prime'da izleyici ile buluşacak. Bihter'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından karakterinin fotoğrafını yayınladı.
-
- 4
Filmin ilk çekileceğini duyanlar Bihter'i Beren Saat dışında başka bir isimle kabul edemeyeceklerini sosyal medyadan belli etmişlerdi. Fakat Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter fotoğrafını görenlerden övgü dolu yorumlar geldi.
- 5
İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter pozu...
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10