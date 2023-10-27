Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın pozu gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı!

2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Bu sefer Bihter karakterini ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.