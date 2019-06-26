Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan AvivaSA’nın CEO’su Fırat Kuruca, bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak ana amacıyla kurulan ve 18 şirketin üye olduğu Emeklilik Gözetim Merkezi’nin ( EGM) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fırat Kuruca, önümüzdeki dönemde EGM’nin en önemli gündem konusunun, mevcut BES ve Otomatik Katılım için öngörülen kanun değişikliği ve bu süreçte EGM’nin rolü olduğunu vurgulayarak; “EGM olarak, yeni BES tasarımında hem katılımcı haklarının korunması hem de sektördeki tüm şirketlerin eşit temsili için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

HAYATİ KATKI

Mevcut BES ve Otomatik Katılım ile ilgili yeni düzenlemelere dair düşüncelerini de paylaşan Kuruca sözlerini şöyle tamamladı: “BES bireysel, toplumsal ve ekonomik açıdan yapısal ekonomik reformların en önceliklilerinden birisi olarak konumlandırılmıştır. Orta ve uzun vadede BES fonları, ülkemizin sermaye piyasaları derinliğine, ulusal tasarruflarımıza ve kalkınmamıza hayati katkılarda bulunacaktır.”