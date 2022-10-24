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YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Ak Parti'den yeni açıklama! 2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, yüzde kaç artacak?

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Ak Parti'den yeni açıklama geldi!

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, çalışanlar ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan yüzde 30 oranındaki zammın ardından 5 bin 500 TL'ye yükselen asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammında son durum...

Giriş: 24.10.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni asgari ücret zammı Ocak ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli, memur ve asgari ücrette refah seviyesini yükseltecek ciddi bir yükseliş yapılacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'tan gelirken gözler "2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, yüzde kaç artacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ve tahminler...

  • AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 2023 asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Kurtulmuş ""Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor.

  • "VATANDAŞLARIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

    Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz.

  • "ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE ENFLASYONUN TAHRİBATINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

    Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatif olarak yüzde 95'e takabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

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