Yeni araçlarla üst geçide çarptı
İstanbul Sancaktepe'de yeni araçları taşıyan taşıyıcı üst geçide çarptı. Kazada 3 araç hasar gördü
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Sancaktepe'de üst geçide çarpan taşıyıcıda yüklü araçlardan 3'ünde hasar oluştu.
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Kızılay Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yeni araçlarla yüklü taşıyıcı, üst geçide çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri taşıyıcıdan düşerken, toplam 3 araçta hasar meydana geldi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
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Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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