Yemin 159. bölüm fragmanı yayınlandı. Cemre Reyhan’ı herkese küçük düşürmek için bir video hazırlar. Reyhan’a ait videoyu gören Emir ne tepki verecektir? Reyhan çok zor durumdadır. Süheyla ise büyük bir sırrı öğrenmek üzeredir. Narin ve Kemal’in kamptaki mutlu hali, Narin’in aldığı haberle altüst olur. İşte Yemin 159. bölüm fragmanı

YEMİN 159. BÖLÜM FRAGMANI