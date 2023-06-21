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Yemekten hemen sonra yeniden acıkmanızın nedeni ne? Neden sürekli kendimizi aç hissediyoruz?

Yemekten hemen sonra yeniden acıkmanızın nedeni ne?

Arkadaşlarınız veya ailenizle leziz bir yemeğin tadını çıkarmak bazen midenizi doldururken aynı zamanda kalbinizi de güzel anılarla sıcacık yapabilir ya da siz öyle düşünebilirsiniz. Yemek masasından ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendinizi acıkmış hissedebilirsiniz. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir, özellikle de son yemeğinizde bol bol yediyseniz.

Giriş: 21.06.2023 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yemek sonrası açlığınız çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Healthline'a göre çok hızlı yemek yemek veya telefonunuzda gezinirken yemek yemek, yeterince yediğinizi hissettirebilir, ancak daha sonra acıkmanıza neden olabilir. Çok egzersiz yaparsanız, metabolizmanız daha fazla ve daha sık yemek yemenizi gerektirebilir. Yeterince uyumazsanız, tok olduğunuzu gösteren hormonlar kontrolden çıkabilir ve yeterince yemek yediğinizde kendinizi aç hissetmenize neden olabilir. Yüksek kan şekeri veya insülin direncine sahip olmak, yemek yedikten sonra açlık sancılarınızı da gösterebilir. Yemeklerden sonra acıkmanızın iki büyük nedeni, yiyeceğin kendisinin tok olmaması veya leptin direnci geliştirmenizdir.

  • YEDİKLERİNİZ DAHA SONRA ACIKMANIZA NEDEN OLABİLİR

    GoodRx'e göre güne kahvaltıyla başlasanız bile, sindirim sisteminizden çok hızlı geçen yiyecekleri yerseniz işe giderken yolda acıkabilirsiniz. Pek çok kahvaltılık gevrek ve bu lezzetli çörekler, sizi tok tutacak protein ve liften yoksundur. Ek olarak, bu yiyecekler kan şekerinizi de yükselterek, düştükten kısa bir süre sonra daha fazla yiyeceğe ulaşmanıza neden olabilir. Healthline, tok kalmanıza yardımcı olmak için her öğüne daha fazla protein eklemenizi önerir. Protein, glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) gibi dolgunluk hormonlarını uyarmada daha etkilidir. Yemeklerinize lif eklemek de GLP-1'i uyarır ve sindirimi basit karbonhidratlardan daha uzun sürer.

  • Yemekten sonra acıktığınızı fark ederseniz, ne kadar yediğinize bir bakın. Brave Space Nutrition, patlamış mısır gibi yüksek hacimli yiyecekler yerseniz, tok hissedebileceğinizi ancak enerji seviyenizi sürdürmek için yeterli kaloriye sahip olamayacağınızı söylüyor. Bir kalori veya yiyecek izleyici kullanmak, her öğünde yeterince yediğinizden emin olmanıza yardımcı olabilir.

  • VÜCUDUNUZ ÇOK FAZLA LEPTİN SALGILIYOR OLABİLİR

    University Health News'e göre, yeterince yemek yediğinizde, yağ hücreleriniz beyninize yeterince yemek yediğinizi söylemek için leptin salgılar. Bununla birlikte, çok fazla leptin kötü bir şey olabilir. Sindirim sisteminizde dolaşan çok fazla leptin olduğunda, hücreleriniz leptin reseptörlerini kapatabilir. Buna leptin direnci denir ve bu duruma sahip olduğunuzda beyniniz yeterince yediğiniz mesajını almaz. Bu, yedikten sonra daha fazla yiyeceğe ulaşmanıza neden olabilir. Daha da kötüsü, leptin ayrıca yağ depolanmasını da teşvik eder.

  • Sisteminizdeki yüksek trigliseritler, leptinin tok olduğunuzu işaret etme yeteneğini de engeller. Tatlılar, ekmek, pirinç ve makarnadan kaçınmak en iyisidir çünkü bu yiyecekler trigliserit seviyenizi yükseltebilir.

    Zeytinyağı, avokado ve somon balığı gibi sağlıklı yağlar yemek leptin sinyalini iyileştirebilir. Egzersiz, özellikle kuvvet antrenmanı ve interval antrenmanı leptin direncini de azaltabilir.

    Kaynak: Health Digest

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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