Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.725,86 %-0,83
        DOLAR 29,1039 %0,04
        EURO 31,9010 %-0,19
        ALTIN 1.910,60 %0,11
        FAİZ 36,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,57 %0,22
        BITCOIN 42.919,00 %1,00
        GBP/TRY 37,0092 %-0,13
        EUR/USD 1,0958 %-0,19
        BRENT 79,28 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 3.123,83 %0,11
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Maliye “yemek parası”na açıklık getirdi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Maliye “yemek parası”na açıklık getirdi

        İşyerinde yemek verilmeyen işçilere 110 TL'ye kadar verilen yemek parası vergiden istisna tutuluyor. Peki çalışanların bir kısmına işyerinde yemek verilip, bir kısmına nakit yemek bedeli ödenmesi durumunda ücret istisnası uygulanır mı? Bu soruya Hazine ve Maliye Bakanlığı özelge ile açıklık getirdi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 20.12.2023 - 07:54 Güncelleme: 20.12.2023 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gelir Vergisi Kanunu’na göre, bazı istisnalar hariç olmak üzere işçiye yapılan her türlü ödemeler ücret olarak kabul edilerek vergilendirilir. İstisnalar arasında yemek bedeli de bulunuyor. İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi halinde herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın vergi istisnası uygulanıyor. İşverence hazır yemek hizmeti veren işletmelerden satın alınan yemeğin işyerinde veya müştemilatında işçilere verilmesi durumunda da tüm ödemeler vergiden istisna ediliyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Ancak, işverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip işçinin dışarıda herhangi bir lokantada yemek yemesi halinde işçinin çalıştığı her gün için 110 TL’ye kadar yemek bedeli vergiden istisna tutuluyor. Yemek bedelinin yemek çeki olarak verildiği durumlarda da günlük 110 TL’ye kadar olan tutara vergi istisnası uygulanıyor.

        REKLAM

        İşyerinde yemek verilmeyen işçiler için geçen yıla kadar sadece yemek çekinde vergi istisnası uygulanırken, 1 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere işçilere nakit olarak ödenen yemek bedeli de vergiden istisna tutulmaya başlandı.

        “İŞYERİNDE YEMEK YERİNE PARA VERİN”

        Nakit yemek bedelinin vergiden istisna tutulması üzerine, işyerinde yemek verilmekte olan bazı çalışanlar, yeni uygulamayı bir nevi ek gelir olarak görerek yemek yerine para talep etmeye başladı. Gerekçe olarak da işyerindeki yemek menüsünün kendilerine uygun olmadığını, vejetaryen olduğu için işyerindeki yemekleri yiyemedikleri gibi sebepler gösterdiler.

        MALİYE “OLMAZ” DEDİ

        İstanbul’da bir işveren çalışanlardan bu yönde talep gelmesi üzerine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına görüş sordu. İşyerinde yemek verildiğini ancak çeşitli sebeplerle yemek hizmetinden faydalanmak istemeyen personele yemek bedelini nakit olarak ödeyeceğini, bu durumda vergi istisnasından yararlanmanın mümkün olup olmadığı hususunda bilgi istedi. Vergi dairesi Başkanlığı da konuya özelge ile açıklık getirdi.

        Özelgede, geçen yıl aralık ayında başlayan işverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda işçilere ödenen yemek bedeline vergi istisnası uygulanabilmesinin şartları şöyle sıralandı:

        - İşverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,

        - Günlük yemek bedelinin 2023 yılı için 110 TL’yi aşmaması,

        - Fiilen çalışılan günlere ait olması.

        Buna göre, işçiye nakit olarak ödenen yemek bedelinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için işverence gerek işyerinde veya müştemilatında, gerekse işyeri veya müştemilatı dışında bir yerde yemek verilmemesi ya da yemek hizmetinin yemek çeki/kuponu verilmek suretiyle karşılanmamış olması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, işyerinde çalışanlara yemek hizmeti verilmesine rağmen vejetaryen olma, yemek menüsünü tercihlerine uygun bulmama gibi nedenlerle yemek hizmetinden yararlanmak istemeyen personele nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerine vergi istisnasının uygulanamayacağı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yemek çeki
        #yemek kuponu
        #yemek bedeli
        #vergi
        #maliye
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici
        Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici
        Habertürk Anasayfa