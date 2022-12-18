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Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

Yemek deyip geçmemek gerekiyor. Karşınızdaki kişinin yediği yemekten, içtiği içeceğe kadar kişilik özellikleri hakkında fikirler alabilirsiniz. Yapılan bir deneye göre yemek yeme şekillerine göre 10 tip insan özelliği belirlendi. Tarzınız nasıl olursa olsun sergilediğiniz davranışlar her zaman bir ipucu verir görmek için sadece iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. İşte, yemek yeme şekillerine göre tespit edilen kişilik özellikleri...

Giriş: 18.12.2022 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Deney, Food-ology şirketi tarafından gerçekleştirildi. California'da bulunan bu şirket insanların tercih ettikleri gıdalardan sergiledikleri davranışsal eğilimler arasında nasıl bir bağlantı olduğunu araştırdı. 

  • Araştırmatı Juliet A. Boghossian yönetti. Bu kişilik tiplerinin yeme biçimlerine göre özellikleri belirlendi. Benzer bir araştırma Pennsylvania Üniversitesi'nde de  gerçekleştirildi. 

    Yapılan çalışmalara göre kişilik özelliklerini sizler için derledik. İşte, yeme alışkanlığınza ve yemek yeme şeklinize göre kişilik özellikleri.

     

  • YAVAŞ YEMEK YİYEN İNSANLAR

    Deneylere göre, acele etmeden ve yemeğin tadını çıkararak yiyen insanlar daha kontrollü, kendine güvenen ve sakin yapıya sahip kişilerdir. Ayrıca hayttan zevk alarak deneyimlemeyi tercih ediyorlar.

    Yavaş yiyen insanlar Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre hayatlarını değerlendirebilen, kontrol altında tutmayı seven kişilerdir.

     

  • HIZLI YİYENLER

    Yemeklerini hızlı yemeyi seven insanlar birçok işi aynı anda yapmayı severler. Çabuk sinirlenebilir fakat dürüst davranırlar. Rekabetçi yapıları vardır ve olaylar karşısında fevri tepki gösterebilirler. Genellikle kendi çıkarlarına düşkün olabilirler ve kendi alanlarına düşkünlerdir. 

     

  • HER YEMEĞİ TEK TEK YİYENLER

    Yiyecekleri bazen renklerine göre bazen sırasına göre yemeği tercih eden kişiler, düzen ve temizlik konusuna önem verirler.

    Çalıştıkları ortamı temiz tutmaya önem gösterirler. Kararlı gözükebilirler ancak beklenmedik durumlarda karar vermekte zorlanabilirler. Çalışkan ve sorumluluk sahibidirler.

     

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