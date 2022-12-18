HASSAS İNSANLAR DAHA ÇOK ATIŞTIRIYOR

Hassas insanlar duygusal zamanlarda daha çok yemek yiyebiliyor. Duygusal insanlar stresle başa çıkabilmek için sevdikleri yemekleri daha sık tüketmeyi tercih edebiliyor.

LighterLife adında bir kilo kontrol merkezinin yaptığı araştırmada 200 kadının çoğu düzenli olarak iyi hissetmek için sevdiği yiyecekleri tüketiyor.

DIŞA DÖNÜK İNSANLAR SOSYALLEŞMEK İÇİN ALKOLÜ TERCİH EDİYOR

Dışa dönük insanlar alkolü daha çok tüketiyor. Appetite dergisinde yayımlanan araştırmaya göre dışa dönük sosyal olan kişiler, alkolü sosyalleşmek için daha sık tercih ediyor.