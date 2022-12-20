ASLINDA HEPİMİZ KAHVERENGİ GÖZE SAHİPTİK
Kopenhag Üniversitesi’nden Profesör Hans Eiberg “Aslında, hepimiz kahverengi göze sahiptik” diyor.
"Fakat, kromozomlarımızda OCA2 genini etkileyen genetik bir mutasyon, kahverengi göz üretme yeteneğini tam anlamıyla kapatan bir 'anahtar' oluşturmasına neden oldu” demiştir.
Melanin pigmentinin yoğunluğunun azalması sonucunda göz rengi maviye doğru döner. Kahverengi gözler de bulunan melanin pigmenti fazla iken, ela, yeşil insanların irislerinde daha az melanin miktarı bulunur.