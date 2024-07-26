Yellen: 'ABD istikrarlı büyüme yolunda'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantıları'na katılmak üzere bulunduğu Brezilya'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında ABD'de bugün açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendiren Yellen, "ABD GSYH'si 2023'te düşmek yerine yüzde 3,1 oranında güçlü bir büyüme kaydetti ve bu sabahki yeni veriler, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8'lik bir büyümeye işaret ediyor. Bu da istikrarlı büyüme ve enflasyonun düştüğü bir yolda olduğumuzu doğruluyor." dedi.

Yellen, fiyatların birçok Amerikalı için halen çok yüksek olduğunun farkında olduklarını, bu nedenle konuttan sağlık hizmetleri ve enerjiye kadar uzun süredir devam eden maliyet baskılarına odaklanan bir gündem geliştirdiklerini anlattı.

ABD'de işsizlik oranının tarihsel olarak düşük seyretmeye devam ettiğini belirten Yellen, enflasyonun ise zirvesinden önemli ölçüde düşerek ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefine doğru bir eğilim gösterdiğini dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, "İsrail'in, bankalarının Filistin bankalarıyla işbirliğini sürdürmesine izin vermesine sevindim ancak bu işbirliğini kolaylaştırmak için muafiyetin 1 yıl uzatılmasının gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

'ÇİN'E MAKROEKONOMİK MODELİNİ ELE ALMASI İÇİN BASKIN YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

ABD'nin Çin ile Amerikan firmaları ile işçilerinin eşit şartlarda rekabet edebileceği sağlıklı bir ekonomik ilişki kurmaya yönelik çalışmalarının da devam ettiğini belirten Yellen, "Bu, Çin'e, üretime çok fazla tasarruf ve daha fazla sübvansiyon aktararak endüstriyel kapasite fazlalığına katkıda bulunan makroekonomik modelini ele alması için baskı yapmaya devam edeceğim anlamına geliyor." dedi.

Yellen, bunun dünya genelinde firmaların ve çalışanların varlığını sürdürebilmesi için bir tehdit oluşturduğunu ve bu endişelerinin birçok kişi tarafından paylaşıldığını bildiğini dile getirdi.