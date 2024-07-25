Son dakika haberi Galatasaray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı!

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Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'in transferi konusunda Kopenhag ile 9 milyon euro (6 eşit taksitte 3 senede ödenecek şekilde) bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Jelert, 5 sezon için Galatasaray'dan toplam 5 milyon 550 bin euro kazanacak.

İşte o açıklama: REKLAM "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

KOPENHAG'DA 97 RESMİ MAÇA ÇIKTI Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı. Genç oyuncu geçen ise çıktığı 45 resmi amçta 1 asist yaptı. 3'ÜNCÜ DANİMARKALI! Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Jelert, böylece sarı-kırmızılıların tarihinde 3. Danimarkalı futbolcu oldu. Galatasaray, Victor Nelsson'u 2021 ve Mathias Ross'u da 2022 yılında transfer etmişti.