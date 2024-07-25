NASA: Dünya'ya dönüş tarihi kesin değil

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CNN'in haberine göre, NASA ve Boeing yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, haftalardır sorun giderme çalışmaları ve uzay aracındaki problemleri anlamaya yönelik testler yürüttüklerini bildirdi.

Yapılan incelemelerin, mühendislerin yaşanan sorunların "temel nedenini" daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu belirten yetkililer, mühendislerin, helyum sızıntılarının neden meydana geldiğine ve iticilerin neden beklenmedik şekilde çalışmayı bıraktığına dair bazı olası cevaplara sahip olduğunu kaydetti.

DÜNYA'YA DÖNÜŞ TARİHİ KESİN DEĞİL Yetkililer, sorunların kaynağının iticilerin içinde biriken ısının, teflon contaların şişmesine neden olarak itici gaz akışını kısıtlıyor olabileceği ihtimalinin üzerinde durduklarını açıkladı. REKLAM

Sorunları çözmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran yetkililer, iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüş tarihinin henüz kesin olmadığını açıkladı. 50 GÜNDÜR UZAYDALAR NASA Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich de yaptığı açıklamada dönüş tarihini belirlemek için henüz hazır olmadıklarını söyledi. Stich, NASA'nın Ağustos'un ilk haftasında bir inceleme yürüteceğini ve bu incelemeden sonra Starliner'ın dönüşünü planlayacaklarını ifade etti.

Boeing, ertelemelerin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. NASA astronotlarını ISS'e taşıyan Starliner mekiği "Calypso" 50 gündür uzayda bulunuyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.