Yeğeninden amcaya 10 milyon dolarlık kurşun: "Öldürseler de vermem"

"BİR SİGARAYA DÜKKAN KUNDAKLIYORLAR"

Her saldırıyı polise bildirdiklerini ancak yeğeni ve kardeşinin saldırılara devam ettiğini öne süren S.Ü., "Petrol istasyonunda 150 kişi ekmek yiyordu kapatmak zorunda kaldık. Kafede en az 100 kişi ekmek yiyordu orayı da yaktılar. Önceden 70 milyon TL haraç istiyorlardı. Daha sonra 3 milyon dolara çıkarttılar. En son da silah sıktıkları için 10 milyon dolar olmuş haraç. Vermeyeceğim fakat o parayı" dedi.

Kardeşinin de çete tarafından kullanıldığını söyleyen S.Ü., "Bu çete kardeşimi de kullanıyor. Benim oğlumu vurup görüntülü olarak beni aradılar. 'Bak ne güzel vurduk' diye bana gösterdiler. O çete 16-17 yaşındaki suça bulaşmış çocukları alıp kullanıyor. 1 sigaraya dükkan kundaklıyorlar" diye konuştu.