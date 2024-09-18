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        Haberler Gündem Güncel Yeğeninden amcaya 10 milyon dolarlık kurşun: "Öldürseler de vermem" | Son dakika haberleri

        Yeğeninden amcaya 10 milyon dolarlık kurşun: "Öldürseler de vermem"

        Adana'da yeğenine 10 milyon dolar haraç vermediği için önce 2 çocuğu sonra da petrol istasyonu kurşunlanan S.Ü.'nün son olarak da kafesi ve petrol istasyonu kundaklandı. Kundaklama anı güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, haraç vermeyi kabul etmeyen S.Ü., "Beni öldürseler de haraç vermeyeceğim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:51
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        • 1

          Adana'da yaşayan petrol istasyonu ve kafe sahibi 68 yaşındaki S.Ü.'ün yeğeni Ö.Ü., İstanbul'da geçtiğimiz senelerde iş kurdu.

          Ancak bir süre sonra Ö.Ü.'nün işleri kötüye gidince battı ve bunun üzerine babası M.Ü. (52) ile birlikte amcası S.Ü.'den para talep etti.

        • 2

          S.Ü., para vermeyi kabul etmeyince geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir grup ile anlaşan Ö.Ü., amcasının merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki hem petrol istasyonunu hem de kafesini kurşunlattı.

        • 3

          İş yerlerini kurşunlatmayla da yetinmeyen Ö.Ü., geçtiğimiz 5 Ağustos'ta kuzeni Z.Ü.'yü, daha sonra da 4 Eylül'de diğer kuzeni B.Ü.'yü silahla vurdurup amcasına, "Sıra sana geldi. Oğullarını vurdum ama senin kafana sıkacağım" diyerek sesli mesaj attı.

        • 4

          PETROL İSTASYONUNU KAPATMAK ZORUNDA KALDI

          S.Ü., her olayın ardından durumu polise bildirip şikayetçi oldu ancak yeğeni ve kardeşi bir türlü yakalanamadı. Geçtiğimiz aylarda petrol istasyonu art arda motosikletli şahıslar tarafından 2 defa kurşunlanınca S.Ü., istasyonu hizmet dışı bırakıp etrafını çinko ile kapattı.

        • 5

          KAFESİ KUNDAKLANDI

          Son olarak da 16 Eylül'de gece saatlerinde S.Ü.'ye ait merkez Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerindeki kafe, motosikletle gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı.

          O anlar saniye saniye iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

        • 6

          AYNI GECE PETROL İSTASYONU DA KUNDAKLANDI

          Aynı gece kafenin kundaklanmasından bir süre sonra S.Ü.'ye ait Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'ndaki petrol istasyonu da yoldan motosikletle geçen 2 şahıs tarafından molotof kokteyli ile kundaklandı.

          Polis, her 2 olayın şüphelilerini de yakalamak için çalışma başlattı.

        • 7

          İHA'ya konuşan S.Ü., kardeşi ve yeğeninin kendisinden 10 milyon dolar haraç istediğini anlatarak, "5 seferdir saldırıya uğradık. Bahçelerimizi yakmaya çalıştılar. Devletimiz olmasaydı buralar yerle bir olurdu. Sağ olsunlar polislerimiz hep devriye atıyor ama onlar da bunu takip ediyor. Polisler uzaklaştığı anda saldırı yapıyorlar. En son geçtiğimiz gün petrol istasyonuna molotof ile saldırdılar. Kafeyi de yaktılar. 2 oğlumu da vurdular. Benden haraç istiyorlar. Vermiyorum, beni öldürün diyorum" ifadelerini kullandı.

        • 8

          "BİR SİGARAYA DÜKKAN KUNDAKLIYORLAR"

          Her saldırıyı polise bildirdiklerini ancak yeğeni ve kardeşinin saldırılara devam ettiğini öne süren S.Ü., "Petrol istasyonunda 150 kişi ekmek yiyordu kapatmak zorunda kaldık. Kafede en az 100 kişi ekmek yiyordu orayı da yaktılar. Önceden 70 milyon TL haraç istiyorlardı. Daha sonra 3 milyon dolara çıkarttılar. En son da silah sıktıkları için 10 milyon dolar olmuş haraç. Vermeyeceğim fakat o parayı" dedi.

          Kardeşinin de çete tarafından kullanıldığını söyleyen S.Ü., "Bu çete kardeşimi de kullanıyor. Benim oğlumu vurup görüntülü olarak beni aradılar. 'Bak ne güzel vurduk' diye bana gösterdiler. O çete 16-17 yaşındaki suça bulaşmış çocukları alıp kullanıyor. 1 sigaraya dükkan kundaklıyorlar" diye konuştu.

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