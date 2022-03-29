Yedinci Hayat filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte filmin konusu ve oyuncularına ilişkin merak edilenler...



YEDİNCİ HAYAT FİLMİ KONUSU

Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır.

Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar.

Bir gün aralarından birinin kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak zorunda kalacaklardır.

YEDİNCİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI

Glenn Close, Willem Dafoe, Noomi Rapace, Robert Wagner, Marwan Kenzari