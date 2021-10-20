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Buna göre, YD-ÜFE 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,78 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 28.96 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 24,06, imalatta yüzde 28,96 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37,64, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,46, enerjide yüzde 111,85, sermaye malında yüzde 15,35 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 1.59 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,41 azalış, imalatta yüzde 1,59 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,73 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,93 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,12, enerjide yüzde 4,96, sermaye malında yüzde 1,53 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 10,02, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 10,93, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 11,38 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 111,85, ana metaller yüzde 58,03, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 42,39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,20, metal cevherleri yüzde 1,57, diğer mamul eşyalar yüzde 0,47 ile endekslerin en çok azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,96, ana metaller yüzde 2,59, motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler yüzde 2,11 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.