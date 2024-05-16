Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, başta Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmak üzere birçok köprü ve otobana zam yapıldığı duyuruldu. İşte, 2024 Yavuz Sultan Selim Köprüsü güncel geçiş fiyatları ile araba sınıfına göre ücretlendirme tarifesi...