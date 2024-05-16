Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti 2024: 3. köprü Yavuz Sultan Selim güncel fiyat tarifesi
2016 tarihinde açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş fiyatlarına zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, yeni ücret tarifesinin 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi. İşte, 2024 Yavuz Sultan Selim Köprüsü fiyatları...
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, başta Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmak üzere birçok köprü ve otobana zam yapıldığı duyuruldu. İşte, 2024 Yavuz Sultan Selim Köprüsü güncel geçiş fiyatları ile araba sınıfına göre ücretlendirme tarifesi...
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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞLERİNE ZAM YAPILDI!
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada otoyol ve köprülere zam geldiği duyuruldu. Buna göre; Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye yükseldi.
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2024 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ARABA SINIFINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETİ
1. sınıf araç (otomobil, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı) geçiş ücreti: 49 TL
2. sınıf araç (minibüs, kamyonet, otobüs) geçiş ücreti: 65 TL
3. sınıf araç (aks adedi 3 tane olan her türlü araç): 120 TL
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2024 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GÜNCEL FİYATLARI
4. sınıf araç (dingil sayısı 4 ve 5 adet olan her türlü araç) geçiş ücreti: 305 TL
5. sınıf araç (dingil sayısı 6 ve daha fazlası olan her türlü araç) geçiş ücreti: 380 TL
6. sınıf araç (motosiklet) geçiş ücreti: 35 TL