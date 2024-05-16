Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti 2024: 3. köprü Yavuz Sultan Selim geçiş fiyatları, araba sınıfına göre fiyat tarifesi

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti 2024: 3. köprü Yavuz Sultan Selim güncel fiyat tarifesi

        2016 tarihinde açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş fiyatlarına zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, yeni ücret tarifesinin 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi. İşte, 2024 Yavuz Sultan Selim Köprüsü fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, başta Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmak üzere birçok köprü ve otobana zam yapıldığı duyuruldu. İşte, 2024 Yavuz Sultan Selim Köprüsü güncel geçiş fiyatları ile araba sınıfına göre ücretlendirme tarifesi...

        • 2

          YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞLERİNE ZAM YAPILDI!

          Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada otoyol ve köprülere zam geldiği duyuruldu. Buna göre; Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye yükseldi.

        • 3

          2024 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ARABA SINIFINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETİ

          1. sınıf araç (otomobil, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı) geçiş ücreti: 49 TL

          2. sınıf araç (minibüs, kamyonet, otobüs) geçiş ücreti: 65 TL

          3. sınıf araç (aks adedi 3 tane olan her türlü araç): 120 TL

        • 4

          2024 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GÜNCEL FİYATLARI

          4. sınıf araç (dingil sayısı 4 ve 5 adet olan her türlü araç) geçiş ücreti: 305 TL

          5. sınıf araç (dingil sayısı 6 ve daha fazlası olan her türlü araç) geçiş ücreti: 380 TL

          6. sınıf araç (motosiklet) geçiş ücreti: 35 TL

        İOS 18 ne zaman çıkacak?
        İOS 18 ne zaman çıkacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Habertürk Anasayfa