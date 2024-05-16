İOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? Apple İOS 18 ne getirecek?

YAPAY ZEKA ODAKLI GÜNCELLEMELER GELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Bu konuda konferanstan önce konuşulmamasına rağmen Bloomberg’ten Mark Gurman bazı söylentilere yol açtı. Gurman’e göre Apple, bir süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu yeni özelliklerden bazılarını iOS 18'e entegre edecek.

YEPYENİ BİR SİRİ

Söylentiye göre Apple, şirket içinde Ajax olarak adlandırılan yeni bir büyük dil modeli üzerinde çalışıyor. Bu model, aktarılanlara göre muhtemelen Siri'yi güçlendirmek için kullanılacak. Bununla birlikte Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Ajax'in ChatGPT 3.5 ile eşit düzeyde performans gösterebileceğini iddia ediliyor.

YAPAY ZEKA HER YERDE OLACAK

Bazı haberlere göre Apple'ın gelişmiş yapay zeka özelliklerini mümkün olduğu kadar çok ürününe getirecek bir düzenlemeye sahip olduğu söyleniyor. Apple Music çalma listesi oluşturma, Xcode'da kod oluşturma, Pages, Numbers ve Keynote üzerinde de çalışmalar yapılacağı düşünülüyor.

GÖRSEL YENİLEME BEKLENİYOR

Vision Pro, Apple'ın hem sanal hem de artırılmış gerçeklik özelliklerini kendi içinde birleştiren ilk XR kulaklığıdır. Bu kulaklığın piyasaya sürülmesiyle birlikte internet üzerinden bazı şüpheli söylentiler ortaya çıktı ve Apple'ın iOS'un neredeyse hiç değişmeden kalan görsel yönünün yenilenebileceği öne sürüldü.

Kaynak: Mac World, Life Wire, Phone Area