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        Haberler Kısayol İOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? Apple İOS 18 ne getirecek?

        İOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? Apple İOS 18 ne getirecek?

        Apple'ın iPhone telefonlarda kullandığı işletim sistemi olan İOS 18'in çıkış tarihi gündeme geliyor. Büyük yeni özellikler ve tasarım değişiklikleri içeren bir güncelleme olacağı öne sürülen iOS 18'in getireceği özelliklerden biri de yapay zeka ile güçlendirilmiş siri olacak. Peki İOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? İşte İOS 18 çıkış tarihi, özellikleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:30
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        • 1

          WWDC etkiliğinde iOS 18'yi tanıtılacak olup özellikleri ve çıkış tarihi gibi detaylar merak konusu oldu. Yapılan tanıtımın ardından iOS 18 ile gelen özellikler kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İOS 18 güncelemesi alacak olan iPhone modelleri belli olurken, iOS 18 ile gelen yenilikler netlik kazandı. İşte İOS 18 özellikleri…

        • 2

          IOS 18 NE ZAMAN GELECEK?

          Yaklaşık son 10 yıldır iOS'un yeni sürümü eylül ayında, genellikle ikinci veya üçüncü haftada piyasaya sürülüyor. Apple, iOS 18'i Haziran 2024'te düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak ve ardından geliştiriciler için bir beta sürümü yayınlayacak. Bu yılın farklı olacağına dair herhangi bir açıklama yok bu yüzden referans olması açısından son 5 yılın çıkış tarihlerine bakılabilir:

          iOS 17: 18 Eylül 2023

          iOS 16: 12 Eylül 2022

          iOS 15: 20 Eylül 2021

          iOS 14: 16 Eylül 2020

          iOS 13: 19 Eylül 2019

          GÜNCELLEME ALACAK IPHONE MODELLERİ

          Apple, iPhone güncellemelerini eski modellerde bir süre sonra desteklenmeyecek şekilde geliştiriyor bu yüzden yeni güncellemenin hangi telefonlarda olacağı merak ediliyor. Kesin bilgi verilmese de iPhone 11 ve üzerinde olan tüm modeller ile bunun yanı sıra XR, XS, XS Max modellerinin de güncelleme alacağı düşünülüyor.

        • 3

          YAPAY ZEKA ODAKLI GÜNCELLEMELER GELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

          Bu konuda konferanstan önce konuşulmamasına rağmen Bloomberg’ten Mark Gurman bazı söylentilere yol açtı. Gurman’e göre Apple, bir süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu yeni özelliklerden bazılarını iOS 18'e entegre edecek.

          YEPYENİ BİR SİRİ

          Söylentiye göre Apple, şirket içinde Ajax olarak adlandırılan yeni bir büyük dil modeli üzerinde çalışıyor. Bu model, aktarılanlara göre muhtemelen Siri'yi güçlendirmek için kullanılacak. Bununla birlikte Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Ajax'in ChatGPT 3.5 ile eşit düzeyde performans gösterebileceğini iddia ediliyor.

          YAPAY ZEKA HER YERDE OLACAK

          Bazı haberlere göre Apple'ın gelişmiş yapay zeka özelliklerini mümkün olduğu kadar çok ürününe getirecek bir düzenlemeye sahip olduğu söyleniyor. Apple Music çalma listesi oluşturma, Xcode'da kod oluşturma, Pages, Numbers ve Keynote üzerinde de çalışmalar yapılacağı düşünülüyor.

          GÖRSEL YENİLEME BEKLENİYOR

          Vision Pro, Apple'ın hem sanal hem de artırılmış gerçeklik özelliklerini kendi içinde birleştiren ilk XR kulaklığıdır. Bu kulaklığın piyasaya sürülmesiyle birlikte internet üzerinden bazı şüpheli söylentiler ortaya çıktı ve Apple'ın iOS'un neredeyse hiç değişmeden kalan görsel yönünün yenilenebileceği öne sürüldü.

          Kaynak: Mac World, Life Wire, Phone Area

        • 4
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