Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yavru Kedi Ne Yer, Ne İle Beslenir? Yavru Kedilere Ne Verilir ve Ne Verilmez? hthyv

        Yavru Kedi Ne Yer, Ne İle Beslenir? Yavru Kedilere Ne Verilir ve Ne Verilmez?

        Yavru kediler, minik ve sevimli halleriyle kalbimizi çalar. Ancak, bir yavru kediyi sağlıklı bir şekilde büyütebilmek için doğru şekilde beslemek oldukça önemlidir. Kedilerin beslenmesi, özellikle yavru olduklarında, yetişkin kedilere göre farklılık gösterir. Peki, yavru kediler ne yer, ne ile beslenir? Onlara nasıl bir diyet sunmalıyız? Yavru kedilere verilecek ve verilmemesi gereken gıdalar nelerdir? İşte bu soruların detaylı cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yavru Kedi Ne Yer, Ne İle Beslenir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yavru Kediler Ne Yer?

        Yavru kedilerin beslenme alışkanlıkları, yaşlarına göre değişir. İlk başta anne sütüyle beslenen bu minik dostlar, büyüdükçe katı gıdalara geçiş yaparlar. Yavru kedinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için doğru beslenmesi çok önemlidir.

        Yeni Doğmuş Yavru Kediler (0-4 Haftalık)

        Yeni doğan yavru kediler, henüz annelerinden süt emerek beslenirler. Eğer anne kedi mevcut değilse, yavru kedilere özel formül mama verilmesi gereklidir. İnsan sütü ya da inek sütü yavru kediler için zararlıdır, çünkü sindirim sistemleri bu sütleri düzgün şekilde sindiremez.

        Anne sütü (tercihen): En iyi beslenme şeklidir.

        Kedilere özel formül mama (şişeyle veya pipetle verilmelidir)

        Yavru Kediler (4-8 Haftalık)

        Bu dönemde yavru kediler artık anne sütüne ek olarak katı gıdalara geçmeye başlarlar. Şu aşamada yumuşatılmış kuru mama veya yaş mama tercih edilebilir. Anne sütü ya da formül mama hâlâ beslenme alışkanlıklarında yer almalıdır.

        Yumuşatılmış kuru mama: Bir miktar suyla veya mama ile karıştırılarak verilebilir.

        Yaş mama: Kedilerin kolayca sindirebileceği, besin değeri yüksek olan yaş mamalar tercih edilmelidir.

        Sütten kesilme dönemi: Anne sütü ya da formül mamadan geçiş dönemi başlayabilir.

        8 Haftalık ve Üzeri Yavru Kediler

        8 haftalık olduktan sonra yavru kediler tam olarak katı gıdalara geçiş yapabilirler. Bu dönemde kuru ve yaş mama seçenekleri daha fazla kullanılabilir. Kuru mamalar, diş gelişimi için faydalıdır. Ayrıca taze su her zaman erişilebilir olmalıdır.

        Kuru mama: Yavru kediler için özel üretilmiş kuru mamalar, çiğneme ve diş gelişimi için uygundur.

        Yaş mama: Yavru kedilere besleyici ve lezzetli yaş mamalar sunulabilir.

        Yavru Kedilere Ne Verilir?

        Yavru kedilerin doğru beslenmesi, gelişimlerini doğrudan etkiler. Sağlıklı büyümeleri ve enerjik olmaları için dengeli ve besleyici gıdalar sunulmalıdır.

        Yavru Kedilere Verilebilecek Yiyecekler:

        Yavru kedi maması (özel formül): Bu mamalar, yavru kedilerin ihtiyacı olan tüm besin değerlerini içerir ve sindirimleri için en uygun olanıdır.

        Sütten kesilmiş formül mama: Anne sütü yerine geçen formüller, yavru kedilerin sağlıklı büyümesi için gereklidir.

        Yaş mama: Vitamin ve mineral açısından zengin, yavru kedilere özel yaş mamalar.

        Haşlanmış tavuk (kemiksiz): Protein kaynağı olarak verebilirsiniz, ancak tuz ve baharat kullanmamalısınız.

        Haşlanmış yumurta (az tuzlu): Yavru kedilere verilebilecek iyi bir protein kaynağıdır.

        Taze su: Yavru kedilerin su içmesi çok önemlidir, her zaman taze ve temiz su bulundurulmalıdır.

        Yavru Kedilere Ne Verilmez?

        Yavru kedilere verilecek yiyecekler oldukça önemlidir çünkü bazı gıdalar sindirimlerini zorlaştırabilir ve sağlıklarını riske atabilir.

        Yavru Kedilere Verilmemesi Gereken Gıdalar:

        İnek sütü: Kedilerin sindirim sistemi inek sütünü sindiremez, bu da ishal ve mide problemlerine yol açar.

        Tuzlu veya baharatlı yiyecekler: İnsan yemekleri, kedilerin sağlığına zarar verebilir, özellikle tuz ve baharatlar onları olumsuz etkiler.

        Çikolata: Çikolata, kediler için toksiktir ve kalp problemleri veya zehirlenmelere yol açabilir.

        Soğan ve sarımsak: Bu gıdalar kedilerin kırmızı kan hücrelerine zarar verir ve anemiye yol açabilir.

        Çiğ et veya çiğ yumurta: Parazit riski taşır ve yavru kedilerin sağlığına zarar verebilir.

        Alkol: Yavru kediler alkolü tolere edemez, zehirlenmelere yol açabilir.

        Köpek maması: Yavru kediler için uygun olmayan besinler içerir ve sindirim sistemini zorlar.

        Yavru kediler, sağlıklı bir şekilde büyümeleri için dikkatli ve özenli bir bakım gerektirir. Doğru beslenme, onların gelişimini olumlu yönde etkiler ve onları sağlıklı birer yetişkin kediye dönüştürür. Anne sütü veya yavru kedilere özel formüllerle başlayarak, katı gıdalara geçişi doğru bir şekilde yapmak, yavru kedinin genel sağlık durumu için son derece önemlidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Tsunami için risk alanları
        Tsunami için risk alanları
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Habertürk Anasayfa