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        Haberler Magazin Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz denizde aşka geldi - Magazin haberleri

        Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz denizde aşka geldi

        Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Yiğit Poyraz ile önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Çift, denizde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:02 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:03
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          Ünlüler için Bodrum sezonu açıldı...
          Habertürk          'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

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          Ortakent'te görüntülenen çift, yaklaşık 4 saat zaman geçirdikleri plajda sohbet ettikten sonra gün sonuna doğru denize girdi.

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          Yasmin Erbil, bir süre merdivenlerde durarak suyun soğukluğuna kendini alıştırmaya çalıştı, Yiğit Poyraz ise "Haydi aşkım!" diyerek sevgilisini cesaretlendirdi.

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          Yasmin Erbil, denize girer girmez Yiğit Poyraz'ın yanına giderek, sevgilisine sarıldı.

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          Yiğit Poyraz, daha sonra sevgilisini dudağından öptü.

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          Denizde romantik anlar geçiren ikili, bir süre sonra soluğu kumsalda aldı.

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          Yiğit Poyraz, denizden çıktıktan sonra Yasmin Erbil'e su tutarak, sevgilisinin duş almasına yardımcı oldu.

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          Öte yandan Yiğit Poyraz, Yasmin Erbil'in iskelede unuttuğu terliklerini de alarak, sevgilisine teslim etti.

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