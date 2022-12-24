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Yaşlılık maaşı ne kadar? 2023 asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı ne kadar, kaç lira oldu?

2023 Yaşlılık maaşı ne kadar? Yeni asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ücreti belli oldu

2023 yaşlılık maaşı zamlı asgari ücretin açıklanmasıyla belli oldu. Yüzde 54.5'lik zam ile asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından 65 yaş aylığı da yükseldi. İşte 2023 yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) son dakika açıklanan ücretler...

Giriş: 24.12.2022 - 00:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Heyecanla beklenen asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belli olmasıyla 65 yaş aylığı da artış gösterdi. Peki, 2023 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte, 2023 yaşlılık maaşı tutarı...

  • 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

    65 yaş aylığı, 2022 yılında 1684 TL olarak üç ayda bir ödeniyor.

  • 2023 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Buna göre, 65 yaş aylığı  2604 lira oldu.

  • YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

    65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

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