Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirildi.
YASİN EKREM SERİM KİMDİR?
Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.
Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.
YASİN EKREM SERİM KİMİN OĞLU, BABASI KİM?
Yasin Ekrem Serim, eski Başbakanlık Müşavirlerinden Maksut Serim'in oğludur.
MAKSUT SERİM KİMDİR?
Bankacılık kökenli bir isim olan Maksut Serim Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 1955 yılında İzmit’te dünyaya gelen Maksut Serim, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.
Serim, 1977-1998 yıları arsında Vakıfbank’ta Memur, Şef, Amir, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
2003-2016 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başbakanlık Başmüşavirliği görevlerini yürüttü.
Bir dönem Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüten Maksut Serim, daha sonra Türkiye Halk Bankası AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
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