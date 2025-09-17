Yasemin Sakallıoğlu: Köpek balığı korkusu nedeniyle denize giremiyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik stand-up gösterisini, BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneledi.

REKLAM advertisement1

5 sezondur kapalı gişe devam eden şovun Harbiye’deki son buluşması, komedyenin ilk kez Harbiye sahnesine adım attığı tarihle aynı güne, 16 Eylül’e denk geldi. Geceye sanat ve spor dünyasından da birçok ünlü isim katıldı. İzleyenler arasında Gülben Ergen, Ecem Erkek, Hande Soral – İsmail Demirci, Dolunay Soysert, Cem Gelinoğlu, Kaan Ayhan - Aylin Ayhan, Bengü Beker ve Gökhan Çınar vardı. Sakallıoğlu, 18 günde hazırlandığı özel koreografili 'Stir Me Up' açılış dansıyla seyircisine sürpriz yaptı. Gösteri için şarkıyı ve koreografiyi yeniden düzenleyen ünlü komedyen, roman havasından horona geçen enerjik dans performansıyla Harbiye’yi kahkahalar kadar alkışlarla da doldurdu. Yasemin Sakallıoğlu’na 40 dansçıdan oluşan büyük bir ekip eşlik etti.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yasemin Sakıllıoğlu, şu sözleriyle dikkat çekti: Doğru Koca Nasıl Seçilir ilk gösterim ve benim için çok özel. Bu gösteriyle Harbiye’de stand-up yapan ilk Türk kadın komedyen ünvanına sahip oldum. Gösterimiz Türkiye’de ve yurt dışında devam ettikten sonra artık dijital platformda izleyicilerle buluşacak ve ben yeni gösterime hazırlanacağım.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda ağırlığıyla gündeme gelen sahne kostümünün hatırlatılması üzerine; "Bu da ağır, bununla roman oynayacağım bakalım ne yapacağım. Bana hep neden böyle ağır kıyafetler dikiyorlar anlamıyorum. Ağır bir kadınım belki ondandır" ifadelerini kullandı. Yasemin Sakallıoğlu, mayıs ayında 100'üncü gösterisine özel 12 kilo ağırlığındaki inci kostümü ile sahneye çıkmıştı. REKLAM Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Büyükak ile birlikte rol alacağı 'Mutluyuz 2' filmi hakkında da konuştu. Henüz sete çıkmadıklarını söyleyen Sakallıoğlu; "İkincisi daha başka olacak" dedi. Sakallıoğlu, Harbiye'deki gösterisine yoğun ilgi gösterilmesi hakkında; "Desteklenmek, yaptığın işin görülmesi kadar önemli bir şey yok. Hele ki bu sektörde... Ben bu desteği görüyorum, çok da şanslı hissediyorum kendimi" ifadelerini kullandı. Yaz aylarını tatilsiz geçirdiğini de açıklayan Yasemin Sakallıoğlu, tatili çok sevdiğini ancak kendisine izin vermediğini dile getirdi. Tatil masraflarının da yüksek olduğuna değinen Sakallıoğlu, bir itirafta bulunarak köpek balığı korkusu nedeniyle denize giremediğini söyledi.

REKLAM Yasemin Sakallıoğlu'nu seyretmeye gidenler arasında oyuncu Ecem Erkek de vardı. Erkek, yaz aylarını 'Gelin Takımı 2' filmi için oldukça yoğun geçirdiğini belirtti. Ecem Erkek Ecem Erkek, aynı zamanda 'Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Programa yeni bir kadın oyuncunun dâhil olacağını açıklayan Ecem Erkek, o kişinin kim olduğunu paylaşmaktan kaçındı.