Yasemin Kay Allen: Kadınların kendisini koruması gerek

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasemin Kay Allen, katıldığı bir davette bu yazı geçirdiği Tayland tatili hakkında konuşarak; "Herkes Bali'ye gidiyor, ben Tayland'a kaçıyorum. Orada Muay Thai yapmayı seviyorum, sahiller rahat, insanlar çok tatlı" dedi.

Muay Thai... Tayland'da ortaya çıkan dövüş sporu. Tayland Boksu da deniyor. Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır.