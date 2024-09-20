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        Haberler Objektife Takılanlar Yasemin Kay Allen: Kadınların kendisini koruması gerek - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen: Kadınların kendisini koruması gerek

        Aksiyonu sevdiğini söyleyen Yasemin Kay Allen, hemcinslerine seslenerek kadınların kendilerini koruması için savunma sporlarını yapması gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 09:00 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:00
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasemin Kay Allen, katıldığı bir davette bu yazı geçirdiği Tayland tatili hakkında konuşarak; "Herkes Bali'ye gidiyor, ben Tayland'a kaçıyorum. Orada Muay Thai yapmayı seviyorum, sahiller rahat, insanlar çok tatlı" dedi.

          Muay Thai... Tayland'da ortaya çıkan dövüş sporu. Tayland Boksu da deniyor. Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır.

        • 2

          "AKSİYON SEVİYORUM"

          Ayrıca setlerde aksiyon sahnelerini yapmak istediğini ancak yapımcıların buna karşı çıktığını söyleyen 35 yaşındaki oyuncu; "Aksiyon seviyorum, yurt dışında da yaptım. Kareografi çalışmayı seviyorum. Heyecanlı yani... Öğrendiğim şeyleri seyircilerle paylaşmak güzel. Ancak yapım şirketleri genelde izin vermiyor, oramız buramız kırılmasın diye. Sonra sete çıkamayız. Sigorta şirketlerinden dolayı kendimiz yapamıyoruz birçok şeyi ama elimden geldiğince dublörle paslaşarak çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "BAŞIMA GELMESİN, İHTİYACIM OLMASIN"

          Savunma sanatına dair öğrendiklerini gerçek hayatta biri üzerinde denemediğini sözlerine ekleyen Yasemin Kay Allen, kendisine yaklaşacak olanları; "Antrenman gerektiren bir şey, kavgaya girmek için değil. Başıma gelmesin ihtiyacım da olmasın, onlar için tehlikeli olur" diyerek uyardı.

        • 4

          "SAVUNMA SANATI HER ZAMAN DENEYİMLENMELİ"

          Ayrıca uzak doğu sporlarını en çok hemcinslerine tavsiye ettiğini söyleyen Yasemin Kay Allen, sözlerine şöyle devam etti: Spor amaçlı, insanın yürüyüşünü değiştiren, öz güvenini yerine getiren bir spor. Kadın olarak az buçuk bir şey de bilmek gerekli. Savunma sanatı her zaman deneyimlenmesi gerek, kadınların kendini koruması gerektiren durumlar daha çok olabiliyor. Tavsiye ederim.

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