Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı Yasak Elma dizisinin kadrosuna Murat Ülgen'in katılacağı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu.