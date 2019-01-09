Sin, yaptığı yazılı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatının artmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Geçen yıl ülkenin yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 14, değer bazında yüzde 4 artarak 2 milyar 325 milyon dolara yükseldiğini bildiren Sin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artışta, miktarda yüzde 21 değerde yüzde 5 artarak ihracatı 893 milyon dolara yükselen narenciye grubu etkili oldu. Aynı dönemde taze meyve ihracatı miktarda yüzde 16, değerde yüzde 4'lük artışla 825,5 milyon dolara, taze sebze ihracatı ise miktarda yüzde 3, değerde yüzde 5'lik artışla 593 milyon dolara çıktı."

EN ÇOK LİMON İHRAÇ EDİLDİ

Üretim metodları ve teknolojilerini insan ve çevre sağlığı odaklı geliştirerek ürün kalitesini artırdıklarını belirten Sin, 2018'de en çok ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinin limon, mandalina, domates, kiraz, vişne ve portakal olduğu bildirdi.

Sin, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise Rusya, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna olduğunu belirtti.

Türk yaş meyve ve sebzesini dünyaya tanıtmak amacıyla sektörün önde gelen fuarlarına katıldıklarını ifade eden Sin, Akdeniz İhracatçı Birliklerinin, yaş meyve ve sebzede 1,11 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 48'lik payla Türkiye'nin bu alandaki ihracatına en çok katkı sağlayan birlik olduğunu kaydetti.



