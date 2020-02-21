21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yargıtay, boşanma davalarında emsal bir karara daha imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini evden kovarak terk etmeye zorlayan ve ardından dava açan eşi haksız buldu. Türk Medeni Kanunu’na göre terk nedeniyle boşanma davası açma hakkı “terk edilen” eşe ait. Eşini evden kovarak terk etmeye zorlayan eşin, dava açarak terk edildiğini iddia etmesini Yargıtay kabul etmedi.
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Bartın Aile Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Yargıtay, “Mahkemece, tarafların terk hukuki sebebi ile boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı erkeğin davalı kadını kovmak suretiyle terke zorladığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunun 164. maddesi gereğince boşanma davası açma hakkı, terk edilen eşe aittir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan eş de terk etmiş sayılır ve terk nedeniyle dava açamaz” dedi.
Eşini evden kovan kocanın “Terk” nedeniyle boşanma davası açamayacağını vurgulayan Yargıtay, boşanma davası açma hakkının “terk etmeye zorlanan” kadına ait olduğunu belirtti. Verdikleri kararı sosyal medya hesabından duyuran Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, “Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan eş terk etmiş sayılır. (TMK 164)
Ve bu eş; terk sebebiyle boşanma davası açamaz” dedi. Yazısına şair Murathan Mungan’ın “Aslında giden değil, kalandır terk eden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten” şiirini de ekleyen Gençcan, boşanma davalarında Yargıtay’ın “terk etme” kriterini de yazmış oldu.
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