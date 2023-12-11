Yaralıgöz Dağı'nda sisle bütünleşen manzara
Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkili oluyor
Giriş: 11.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:36
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Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahı üzerinde Isırganlık mevkisinde başlayan sis, Esentepe ve Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşarak görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.
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Vadilere çökerek, köyleri ve ormanlık alanları da kaplayan sis doğada güzel görüntüler oluşturdu.
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Yaralıgöz Dağı'nın sisli manzarası dron ile görüntülendi.
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