02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili süreçte, çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanan geniş tedbirlere paralel olarak pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi’nin toplam üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1.400’e yakın çalışanının tamamı evden hizmet vermeye başladı.
Çalışanları ve toplum sağlığını düşünerek, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 12:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet veren ve dönüşümlü çalışma sistemine geçen Yapı Kredi’nin şube yoğunluğu önceki haftalara göre yüzde 60’ın üzerinde azaldı. Yapı Kredi Çağrı Merkezi’ne yapılan aramalar ise yüzde 40 oranında yükseldi.
Yapı Kredi; müşterilerinin birçok talebine, evden hizmet modeline geçen Çağrı Merkezi kanalıyla çözüm sunmaya ve şubelere de destek vermeye devam ediyor.
Tüm sektörde çağrı merkezlerinden verilen hizmetlere talebin arttığını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Yapı Kredi olarak Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde müşterilerimize her kanaldan hizmet sunmak ve destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu dönemde özellikle çağrı sayısı çok artan Çağrı Merkezimiz aracılığıyla da kesintisiz hizmetimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, 65 yaş üstü müşterilerimiz ve bu dönemde gece gündüz demeden bizler için çalışan sağlık çalışanlarımız için kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir sistemi de başlattık. Yeni sistem sayesinde Çağrı Merkezimizi kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü müşterilerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ve hızla ulaşabiliyor.”
Yapı Kredi müşterilerine ihtiyaç duydukları tüm desteği kesintisiz vermeye çalışırken, çalışanların sağlığı için de pek çok önlemi hayata geçirdiklerini belirten Doğan şöyle devam etti: “Çayırova, İzmir ve Samsun’da bulunan çağrı merkezlerimizdeki 1.400’e yakın çalışma arkadaşımız evden çalışma sistemine geçti. Gerekli testleri sağladıktan sonra var olan altyapımızla bu adımı atarak çalışanlarımızın güvenli bir ortamda işlerini sürdürdüklerinden emin olduğumuz için mutluyuz.”
600'ÜN ÜZERİNDE BANKACILIK İŞLEMİ DİJİTALDE
Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, müşterileri evden ve uzaktan bankacılık işlemlerini yapmaya teşvik ettiklerini ve Yapı Kredi Çağrı Merkezi, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’leri ile 7/24 kesintisiz hizmet sunduklarını ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan dijital kanallarla ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
“Hâlihazırda 600'ün üzerinde bankacılık işlemi dijital kanallardan yapılabiliyor. Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı Mart ayında, Yapı Kredi’nin dijital kanallarında gerçekleştirilen işlemlerin hacmi yüzde 6 arttı. Bankanın mobil uygulamasını kullanmaya başlayan yeni müşterilerin adedi ise önceki aylara göre yüzde 13 oranında yükseldi. Bununla birlikte Yapı Kredi, hayata geçirdiği yeni hizmet modeli ile şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil üzerinden “Görüntülü İşlem Asistanları” ile banka müşterisi olma imkanı sağlamaya da devam ediyor. Bu kapsamda Mart ayında bankanın dijital kanallardan yeni müşteri kazanımı da yüzde 36 arttı.
Bu kanallardan yapılan bankacılık işlemleri ile ilgili olarak da müşterilerimize destek amaçlı pek çok uygulamayı devreye aldık. Bu süreçte tüm müşterilerimize ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini hızla ve kolayca yapmaları için destek olmaya ve gereken her ilave karar ve önlemi hayata geçirmeye devam edeceğiz.”
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