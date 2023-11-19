Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor" diyerek, "Türkiye'de mevsim normallerinin 5 ila 8°C altındaki sıcaklıklar yarından itibaren mevsim normallerine yükseliyor" ifadelerini kullandı
Marmara ve Batı Karadeniz bu yılın en kuvvetli fırtınasını yaşıyor, İstanbul’un doğusundaki alanda Düzce-Zonguldak-Bartın kıyıları 7-8 metreyi bulan dalgalarla hasar aldı. Fırtına en yıkıcı haline İstanbul Şile’de ulaştı. Bu alanda rüzgar sürati saatte 110 km’ye ulaştı. Gece yarısından itibaren ise rüzgar İstanbul’un kuzeyinde zayıflayacak. Sinop-Samsun arasında ise kıyılar geceyi fırtınalı geçirecek. Orta Karadeniz’de gece hasara yol açabilecek fırtınaya karşı tedbir alınmalı.
Soğuk ve yağışlı hava Pazartesi günü (yarın) hızla ayrılıyor, Bolu ve Bursa yükseklerinde neredeyse yarım metre kar bırakan yağışlı sistemin sonuna geliyoruz.
Anadolu’da ise asıl kuvvetli kar yağışları bu gece ve pazartesi gün içinde gerçekleşecek. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve çevresi en yoğun kar yağışının düşeceği alan, Doğu Karadeniz yaylaları da bu gece ve yarın beyazlıyor. Köy yollarında kar nedeniyle ulaşım olumsuz etkilenecektir, doğu bölgelerde sıcaklıklar sıfırın altında hissediliyor, kar yağışları çarşamba günü kesilecek görünüyor.
Ankara-Kızılcahamam arasındaki yükseklere yarın gün içinde bir miktar daha kar yağabilir, Bolu Dağı ise ancak yarın öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın içinden çıkabiliyor. Bolu-İstanbul yolunda yoğun miktarda olmasa da yeni kar yağışları gelecek 24 saat içinde ulaşımı yine olumsuz etkiler, kış hazırlıkları olmayan bir araçla bu yollarda olmamakta yarar var.
Türkiye’de mevsim normallerinin 5 ila 8°C altındaki sıcaklıklar yarından itibaren yavaşça mevsim normallerine yükseliyor. Hava sıcaklıkları yeniden artarken Ege ve Marmara yeni hafta sonuna doğru bir yağmur daha toplayabilir. İstanbul’un barajlarında uzun zamandan sonra gözle görülür, sayılarla gösterilir bir artış kaydedildi. 48 saat önce yüzde 16 seviyelerindeki ortalama baraj doluluk oranı bugün yüzde 20’ye ulaştı.
Yağmurun uzun saatlere yayılması ve zaman zaman zayıflayıp yeniden kuvvetlenmesi ile altyapı kapasitesi aşılmadı, gece boyu şehri bekleyen görevliler durumu daha iyi kontrol altında tuttu. Su havzalarından barajlara sonunda verimli bir beslenme sağlayan bu yağmurlar Marmara’nın batısından ve İstanbul’dan geceye doğru ayrılırken ardında soğuk rüzgarlar bırakıyor. Bu gece hissedilen sıcaklıklar 0°C’ye yakın olacak, sokaklar kendini birden kış havasının içinde buldu. (Yardımcı olabileceğimiz canlıları hatırlayabiliriz)
Türkiye’de bölgesel olarak değişmek üzere 20 ila 100 milimetre civarında yağmur biriktirebildik. Dağlarda neredeyse yarım metre kar yağdı, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’daki kayak merkezleri bu yıl sezonu erken açtı. Hava sıcaklıkları hafta içi yükselme eğiliminde olunca kar, normalden hızlı suya dönüşecektir. Gelecek 3-5 gün beyaz örtü orada olur.
Fotoğraflar: AA