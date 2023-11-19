Marmara ve Batı Karadeniz bu yılın en kuvvetli fırtınasını yaşıyor, İstanbul’un doğusundaki alanda Düzce-Zonguldak-Bartın kıyıları 7-8 metreyi bulan dalgalarla hasar aldı. Fırtına en yıkıcı haline İstanbul Şile’de ulaştı. Bu alanda rüzgar sürati saatte 110 km’ye ulaştı. Gece yarısından itibaren ise rüzgar İstanbul’un kuzeyinde zayıflayacak. Sinop-Samsun arasında ise kıyılar geceyi fırtınalı geçirecek. Orta Karadeniz’de gece hasara yol açabilecek fırtınaya karşı tedbir alınmalı.

Soğuk ve yağışlı hava Pazartesi günü (yarın) hızla ayrılıyor, Bolu ve Bursa yükseklerinde neredeyse yarım metre kar bırakan yağışlı sistemin sonuna geliyoruz.

Anadolu’da ise asıl kuvvetli kar yağışları bu gece ve pazartesi gün içinde gerçekleşecek. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve çevresi en yoğun kar yağışının düşeceği alan, Doğu Karadeniz yaylaları da bu gece ve yarın beyazlıyor. Köy yollarında kar nedeniyle ulaşım olumsuz etkilenecektir, doğu bölgelerde sıcaklıklar sıfırın altında hissediliyor, kar yağışları çarşamba günü kesilecek görünüyor.

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Ankara-Kızılcahamam arasındaki yükseklere yarın gün içinde bir miktar daha kar yağabilir, Bolu Dağı ise ancak yarın öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın içinden çıkabiliyor. Bolu-İstanbul yolunda yoğun miktarda olmasa da yeni kar yağışları gelecek 24 saat içinde ulaşımı yine olumsuz etkiler, kış hazırlıkları olmayan bir araçla bu yollarda olmamakta yarar var.