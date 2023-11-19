Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil

        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil

        İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil ilan edildiği duyuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ’Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

        İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

        İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Habertürk Anasayfa