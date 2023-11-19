REKLAM advertisement1

Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ’Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında! Haberi Görüntüle