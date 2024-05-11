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Yapı Kredi bomontiada, 17 Mayıs Cuma akşamı Yapı Kredi 80. yıl Feelin’ Good etkinlikleri kapsamında, Seçil Akmirza ve Alp Ersönmez konserine ev sahipliği yapıyor.

Bozcaada Caz Festivali 2020 albümündeki “Beşik” yorumuyla büyük övgü alan solist Seçil Akmirza ve bas gitarist, besteci, prodüktör Alp Ersönmez, müzikseverlerin yakından tanıdığı Engin Recepoğulları, Evrim Tüzün ve Ediz Hafızoğlu’nun da katılımıyla, beste ve cover parçaların bir araya geldiği keyifli müzik repertuarları ile sahne alacak.