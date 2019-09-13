13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri
1944 yılında Türkiye’nin ilk özel bankası olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, kuruluş amacı olarak daha kolay konut sahibi olmasını sağlamak için kuruldu. Halen 4 binden fazla ATM’si bulunan Yapı Kredi Bankası, 948 şube, 4 binden fazla ATM ve 18 binden fazla çalışanıyla Türkiye’nin en büyük dördüncü bankasıdır. Ayrıca Yapı Kredi Kültür Yayınları A.Ş. olarak ayrı bir kültür sanat şirketi bünyesinde 4 binden fazla kitap yayımlayan banka her iki alanda da büyük bir kitleye hitap ediyor. Öyle ki müşteri sayısı 10 milyonun üzerine ulaştı.
Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri
Hafta içi sabah saat 09.00’ başlayan Yapı Kredi çalışma saatleri öğle molası olan saat 12.30’a kadar devam eder.
Yapı Kredi Mesai Saatleri
Öğleyin saat 12.30 – 13.30 arası yemek molası verilir. Öğleden sonra Yapıkredi Çalışma Saatleri 13.30’da başlar.
Yapı Kredi Kaça Kadar Açık
Öğlen 13.30’da başlayan öğle mesaisinden sonra YKB Çalışma Saatleri akşam 17.00’da biter. Ancak Türkiye’de mobil uygulamaya ve internet bankacılığına büyük ağırlık veren Yapı Kredi Bankası, tüm işlemlerinizi internetten veya mobil uygulamalardan yapmanıza da imkân verir. Hatta mobil uygulamalardaki güvenliği daha da arttıran Yapı Kredi Bankası, ilk defa retina tarama sistemini de kullanana banka oldu. Bunların yanında dilerseniz telefon bankacılığını da kullanabilirsiniz. Ancak artık telefon bankacılığı yerine internet ve mobil uygulamalar daha çok tercih ediliyor.
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