Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.049,75 %0,68
        DOLAR 33,9231 %0,11
        EURO 37,7821 %0,13
        GRAM ALTIN 2.733,39 %-0,13
        FAİZ 42,32 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,28 %0,70
        BITCOIN 59.318,00 %0,01
        GBP/TRY 44,2651 %0,15
        EUR/USD 1,1124 %-0,05
        BRENT 77,62 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 4.469,28 %-0,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zekadan patron olur mu? - Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı yapay zekanın insandan daha iyi patron olabileceğine inanıyor! - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı yapay zekanın insandan daha iyi patron olabileceğine inanıyor!

        Yapay zeka (AI) son dönemdeki gelişimiyle hem büyük bir fırsat hem de tehdit olarak görülüyor. Günümüzde hızla gelişen bu teknoloji iş hayatından eğitime bir çok farklı alanlarda hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Kaspersky'nin "Heyecan, Batıl İnanç ve Büyük Güvensizlik - Küresel Tüketiciler Dijital Dünya ile Nasıl Etkileşim Kuruyor" (Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World) başlıklı yeni araştırmasının sonuçlarına göre yapay zeka toplumun bir üyesi haline geliyor. Araştırma, günümüzde yapay zekanın insanların yanında başarılı olabileceğini ve güvenilir alanlarda yeni roller üstlenebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı yapay zekanın insandan daha iyi patron olabileceğine inanıyor!

        Giriş: 21.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekadan patron olur mu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapay zekanın ortaya çıkması ve gelişimi eskiye dayanmakla birlikte, kritik öneme sahip belirli dönemler de bulunuyor. Bu dönemler dikkate alındığında, yapay zekanın gelecekte hem fırsatların hem de risklerin daha da artacağı öngörülüyor. Yapay zeka teknolojileri, yeni medyada kullanımının verimlilik, zaman tasarrufu, kolaylık, maliyet, pazarlama ve reklam gibi fırsatlar sunarken, mahremiyet, gözetim, deepfake ve dezinformasyon gibi riskleri de beraberinde getiriyor.

        YAPAY ZEKANIN ÖNE ÇIKTIĞI ALANLAR: SAĞLIK, GÜVENLİK, EĞİTİM

        Önde gelen siber güvenlik firmalarından Kaspersky’nin son araştırması, yapay zekanın giderek daha fazla insanın hayatında yer aldığını da gözler önüne seriyor. “Heyecan, Batıl İnanç ve Büyük Güvensizlik - Küresel Tüketiciler Dijital Dünya ile Nasıl Etkileşim Kuruyor” başlıklı bu çalışma, yapay zekanın toplum içindeki rolünü incelerken, yapay zekanın insanların yanında başarılı olabileceğini ve güvenilir alanlarda yeni roller üstlenebileceğini de ortaya koyuyor. Özellikle sağlık, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda yapay zeka, insanlar için önemli bir yardımcı olabileceği, buteknolojinin etkili kullanımının, gelecekte daha da artacağı vurgulanıyor.

        REKLAM

        2 MİLYAR ZİYARETÇİ

        Similarweb istatistiklerine göre, dünyanın en popüler sohbet botlarından biri olan ChatGPT, Kasım 2022'de piyasaya sürüldükten sonraki ilk ayda 153 milyon ziyaretçinin akınına uğradı ve Nisan 2024'te 2 milyar ziyaretle zirveye ulaştı. Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler ışığında Kaspersky, yapay zekaya duyulan mevcut güveni araştırmak için derinlemesine bir çalışma yürüttü. Çalışma, işyerindeki yönetim pozisyonlarından hayati kararların alınmasında yardımcı olmaya kadar yapay zekaya dair pek çok farklı rolü ele aldı.

        YÜZDE 40’I ADİL BİR PATRON OLARAK GÖRÜYOR

        Araştırmaya göre, Türkiye’deki katılımcıların %40’ı yapay zekanın tarafsızlığı nedeniyle bir insandan daha adil bir patron olabileceğine inanıyor. Yapay zekanın etkin bir rol oynayabileceği bir diğer alan da eğitim olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki katılımcıların yarısından fazlası (%62) yakın gelecekte çocukların sanal deneyimler ve Metaverses aracılığıyla eğitileceğini öngörüyor.

        Katılımcıların yarısı (%50) yapay zekanın şimdiden hayatlarının kaçınılmaz bir parçası haline geldiğine inanırken, %45'i yapay zekanın birçok heyecan verici fırsatı beraberinde getirme ve herkes için geleceği iyileştirme potansiyeli konusunda olumlu bir bakış açısına sahip. Katılımcıların çoğunluğu yapay zekanın yaratıcı alanlarda yeteneklere sahip olduğunu kabul ediyor ve %58’i yapay zekanın güvenilir bir sanat eseri üreticisi olduğuna inanıyor.

        DEEPFAKE VE TEHDİTLER GÖZ ÖNÜNE ALINMALI

        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Haberi Görüntüle

        Bütün bu fırsatların ve olumlu bakanların yanında yapay zekayı tehdit olarak görenlerin sayısı da hiç azımsanmayacak derecede. Gelişen teknolojinin hayatımızda aldığı rolün her geçen gün artışı, kişisel verilerimizin ve bilgilerimizin de bu dünya içerisinde kaybolması ve ele geçirilmesine de sebep oluyor. Yapay zekanın da bu konuda kötü amaçlı olarak kullanılması, deepfake videolar oluşturulması gibi tehditler de en büyük korkulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu sebeple devletlerin ve geliştiricilerin yapay zekayı daha kontrol altında tutulacak şekilde geliştirmeleri konusunda önemli tartışmalar da beraberinde geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Habertürk Anasayfa