Gizli su kaynakları: Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
Yaz aylarında vücudun sıvı dengesini korumak, sağlık için büyük önem taşır. Doğal olarak su oranı yüksek meyve ve sebzeler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvıyı sağlamak için mükemmel birer kaynak olabilir. İşte, sıvı oranı en yüksek 10 meyve sebze!
- 1
Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvıyı sadece su içerek değil, su oranı yüksek meyve ve sebzeler tüketerek de karşılayabilirsiniz. Bu doğal çözümler, günlük sıvı alımınızı artırırken, aynı zamanda sağlığınızı da destekler. Özellikle yaz aylarında bu tür besinler, serin ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olur. İşte detaylar!
- 2
1. KARPUZ
Karpuz yiyebileceğiniz en nemlendirici gıdalardan biridir. Bir fincan (154 gram) porsiyon, yarım fincandan (118 ml) fazla suyun yanı sıra bir miktar lif ve C vitamini, A vitamini ve magnezyum dahil olmak üzere birçok önemli besin maddesi içerir.
Ayrıca kalorisi de oldukça düşüktür, fincan başına sadece 46 kalori sağlar.
- 3
2. ÇİLEK
Çilekler yüksek su içeriğine sahiptir, bu da onları çok nemlendirici bir yiyecek yapar. Çileklerin ağırlığının yaklaşık yüzde 91'i sudan geldiğinden, onları yemek günlük su alımınıza katkıda bulunacaktır. Ayrıca, çilek bol miktarda lif, hastalıklarla savaşan antioksidanlar ve C vitamini gibi vitamin ve mineraller sağlar.
-
- 4
3. KAVUN
Kavun son derece besleyici bir gıdadır ve sağlığınızı çeşitli şekillerde etki edebilir. Bir fincan (177 gram) kavun yaklaşık yüzde 90 sudan oluşur ve porsiyon başına yarım fincandan (118 ml) fazla su sağlar.
- 5
4. ŞEFTALİ
Şeftali çok besleyici ve nemlendirici bir meyvedir. Ağırlıklarının yüzde 90'ına yakını sudur. Ayrıca A vitamini, C vitamini, B vitaminleri ve potasyum gibi birçok önemli vitamin ve mineral sağlarlar.
- 6
5. PORTAKAL
Bir portakalda neredeyse yarım fincan (118 ml) su ile birlikte lif ve çeşitli besinler bulunmaktadır. Bunlar arasında bağışıklık fonksiyonunuzu ve kalp sağlığınızı artırabilecek C vitamini ve potasyum da bulunmaktadır.
-
- 7
6. SALATALIK
Salatalık, diyetinize dahil etmeniz gereken bir başka sağlıklı ve nemlendirici besindir. Neredeyse tamamen sudan oluşurlar ve ayrıca K vitamini, potasyum ve magnezyum gibi bazı besin maddelerini az miktarda sağlarlar.
- 8
Su açısından zengin diğer sebzelerle karşılaştırıldığında salatalık, kalorisi en düşük sebzelerden biridir. Yarım fincan (52 gram) porsiyonda sadece 8 kalori vardır ve su içeriği sayesinde çok ferahlatıcıdır.
- 9
7. MARUL
Bir fincan (72 gram) marul, 1 gram lifin yanı sıra çeyrek fincandan (59 ml) fazla su sağlar. Ayrıca günlük folat ihtiyacınızın yüzde 5'ini karşılar. Folat, nöral tüp doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olabileceğinden hamile kadınlar için önemlidir. Ayrıca marul, her ikisi de kemiklerinizi ve bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmadaki rolleri açısından incelenmiş olan K ve A vitaminleri bakımından yüksektir.
-
- 10
8. KABAK
Kabak, sağlık açısından çeşitli faydalar sağlayabilen besleyici bir sebzedir. 1 fincan (124 gram) doğranmış kabak porsiyonu yüzde 90'dan fazla su içerir ve 1 gram lif sağlar. Bu iki bileşen de sizi tok tutmak için harikadır.
- 11
Ve yüksek su içeriğinin bir sonucu olarak, kabak hacim olarak oldukça düşük kalorilidir, 1 fincanda (124 gram) sadece 20 kalori vardır.
- 12
9. KEREVİZ
Kereviz çoğunlukla sudan oluşur ve 1 fincan porsiyonda yarım fincana (118 ml) yakın su sağlar. Bu da fincan başına sadece 16 kalorilik düşük kalorili içeriğine katkıda bulunur. Diğer su zengini sebzeler gibi kereviz de yüksek su içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle faydalı bir kilo verme gıdası olabilir.
-
- 13
10. LAHANA
Lahana etkileyici derecede sağlıklı bir turpgil sebzedir. Kalorisi oldukça düşüktür ancak lif ve besin değeri yüksektir. Ayrıca C vitamini, K vitamini, folat ve sağlığı geliştirici çeşitli etkilere sahip olabilecek birkaç eser mineral açısından da zengindir.
Kaynak: Health Line, Web MD