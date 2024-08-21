1. KARPUZ

Karpuz yiyebileceğiniz en nemlendirici gıdalardan biridir. Bir fincan (154 gram) porsiyon, yarım fincandan (118 ml) fazla suyun yanı sıra bir miktar lif ve C vitamini, A vitamini ve magnezyum dahil olmak üzere birçok önemli besin maddesi içerir.

Ayrıca kalorisi de oldukça düşüktür, fincan başına sadece 46 kalori sağlar.